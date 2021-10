Belgique-France : vis ma vie de supporter d'un club filiale

Racheter un club pour en faire la filiale d'un autre, voilà un procédé qui s'est répandu dans l'écosystème du foot au cours des dernières années. Aujourd'hui, plusieurs écuries françaises bénéficient de liens privilégiés avec une formation évoluant en Belgique, à l'image de Nancy (Ostende), Monaco (Cercle Bruges) et Metz (Seraing). Quand les premiers peuvent faire aller et venir des joueurs selon leur bon vouloir, les seconds doivent en général accepter des entorses à leur indépendance contre un apport financier salvateur. Mais, au fait, comment les supporters de ces équipes satellites vivent-ils cette situation ? Enquête.

La première histoire se passe face à la mer du Nord. À Ostende, cité balnéaire bien connue pour son port, sa plage, son fort Napoléon... et son club de football, le KVO. Depuis mai 2020, celui-ci appartient à un consortium de cinq actionnaires, dont Pacific Media Group et Chien Lee. Bien connus en France pour avoir été aux manettes de l'OGC Nice de 2016 à 2019, le fonds d'investissement américain et l'homme d'affaires sino-américain détiennent aussi l'AS Nancy-Lorraine, qui a intégré cette nébuleuse (également composée du FC Thoune, Barnsley, Den Bosch et Esbjerg) le 31 décembre 2020. D'un côté, une valeur sûre du championnat belge, solidement installée en milieu de tableau de Jupiler Pro League. De l'autre, le cancre de la Ligue 2, qui court toujours derrière son premier succès de la saison. Chez les deux, un même président, Gauthier Ganaye, qui a clamé sa volonté de voir les Nancéiens retrouver l'élite au plus vite. Au point de faire du Chardon le club phare de ce projet naissant ? Pas sûr que l'idée plaise à tout le monde., tranche Peter Van Nuffel, président des Kustboys, groupe de supporters du KV Ostende.Les curieux mouvements observés cet été sur le marché des transferts semblent pourtant indiquer le contraire. Surveillée de près par la DNCG, l'ASNL s'est habilement servie de ses nouveaux liens avec son allié belge pour contourner l'encadrement de sa masse salariale et son interdiction de recrutement à titre onéreux. Mickaël Biron, Thomas Basila et Andrew Jung – pour ne citer qu'eux – ont ainsi d'abord signé à Ostende avant d'être prêtés aux Lorrains. De quoi provoquer une levée de boucliers dans les rangs des dirigeants Lire la suite de l'article sur SoFoot.com