Belgique-France : une rivalité à déconstruire

Les scènes de liesse qui ont suivi en Belgique l'élimination des Bleus face à la Suisse à l'Euro ont confirmé une chose, cet été : les Belges ont vraiment un gros, gros problème avec l'équipe de France en ce moment. Un juste retour de bâton envers des Français qui friment un peu trop depuis leur titre 2018 ? Peut-être. Tentative de déconstruction d'une rivalité qui existait bien avant le cassage de démarche de Samuel Umtiti.

"Des cons, il y en a partout"

"Les bisbilles avec les Français ne concernent que les Wallons"

29 juin 2021. En détournant l'ultime tir au but français, frappé par Kylian Mbappé, Yann Sommer, le portier helvète, qualifie la Suisse pour les quarts de finale de l'Euro et plonge... une partie de la Belgique dans la liesse. Klaxons, chants, fumis, tout y est. Y compris les dérives. À Bruxelles, quelques supporters belges vont jusqu'à cramer un drapeau français, ce dont les médias et réseaux sociaux se font rapidement l'écho. Mais pourquoi tant de haine ? Trois ans de désarroi post-Mondial 2018 et de chambrages appuyés justifient-ils de tels excès ? Pour Jean-Michel De Waele, la réponse est évidemment non. ", tance ce professeur de sciences politiques à l'Université Libre de Bruxelles.Mais aussi condamnable soit-il, cet acte doit un tant soit peu être relativisé, ne serait-ce que parce que certains groupes de supporters des deux pays cultivent, à grands renforts de barbecues, matchs de foot et banderoles amicales, une sincère amitié, comme le martèlent depuis plusieurs jours les membres des Irrésistibles français dans les journaux hexagonaux. Fan des Diables Rouges originaire de Mouscron, ville belge proche de Lille, Mathieu, 28 ans, le rappelle ainsi à toutes fins utiles : "". Et ceux-ci ont trouvé sur les réseaux sociaux une vitrine sans pareil, souligne Jean-Michel De Waele : "".Il n'empêche, cet outrage au drapeau tricolore, même isolé, dénote d'une évidente rancoeur belge. Aux origines bien plus lointaines que la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com