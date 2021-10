Belgique-France : ces Bleus qu'on aime

En quarante-cinq minutes (ou plutôt en une heure en comptant l'entracte), l'équipe de France a renversé la Belgique (2-3) dans un match fou avec son talent et son caractère. Merci pour les émotions !

Allô le caractère, ici la Lune

On parlera peut-être pendant encore longtemps de ces quinze minutes époustouflantes pendant lesquelles l'histoire de ce Belgique-France a basculé. Personne (ou presque) ne donnait aucune chance aux Bleus à l'entracte : la première période était ratée, les Belges et Lukaku étaient plus forts, et les interrogations sur Didier Deschamps étaient même légitimes. Puis la pause est arrivée. Il s'est forcément passé quelque chose dans l'intimité du vestiaire, ce jeudi soir, pour que parvenir à prendre le contrôle du scénario d'une partie qui semblait échapper à l'équipe de France. Les amateurs de poncifs qui se cachent dans le groupe tricolore aimeront raconter qu'. Paul Pogba, lui, a préféré balancer unplus alléchant que la bande-annonce du dernier James Bond pour réveiller les papilles des plus curieux.(contre l'Espagne, donc, NDLR), a annoncé le champion du monde au micro deaprès la victoire renversante des Bleus à Turin (2-3).Finalement, pas besoin des images inside : les premiers éléments de réponse sont arrivés sur le terrain, lorsque les Français ont d'eux-même remis le son, lors d'une deuxième période à la fois inespérée et bluffante. Une bouffée d'air frais.Comme face à la Suisse en juin dernier, l'équipe de France a traversé cette rencontre en faisant preuve d'une double personnalité toujours aussi incompréhensible. Cette fois, l'issue est heureuse pour la bande de Didier Deschamps, mais le premier acte avait laissé un drôle de goût en bouche et ravivé quelques maux constatés ces derniers mois. Le jour et la nuit, ou plutôt l'inverse, avec ce que Benzema et ses copains ont proposé au retour des vestiaires : des connexions évidentes (Mbappé-Benzema), un pressing haut, de l'intensité dans les duels. Les ingrédients nécessaires pour transformer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com