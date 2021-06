Belgique-Danemark, le choc des chouchous de l'Euro

Favoris du groupe B et candidats à la victoire finale, les Diables rouges se verront sûrement accompagnés en huitièmes par des Danois emmenés par leur stratège Christian Eriksen. La 3e place se jouerait donc entre une Finlande boréale et une Russie crépusculaire...



Gaufres et chocolat. Les Diables rouges sont restés fidèles à leur tradition gastronomique de la lose : à chaque grand tournoi, ils se sont gaufrés et ont fini chocolat. Car en 2021, la Belgique est la dernière grande nation de foot européen à n'avoir jamais gagné de compétitions majeures ! Or, cette année pourrait enfin être la bonne pour cette sélection qui figure parmi les gros favoris, même si un voile de spleen étreint le cœur des supporters : cette génération dorée n'aurait-elle pas laissé passer sa chance à l'Euro 2016 (éliminée en quarts par les Gallois) et surtout lors de la Coupe du monde 2018 (sortie en demies par nos Bleus) ? Et puis sur le terrain, le cœur sacré du jeu belge souffre de l'incertitude du monstre Witsel (toujours convalescent) et de la méforme persistante de son étincelle créatrice, Eden Hazard. Eden, c'est quand même 5 buts et 7 passes décisives en qualif ! De plus, la défense inquiète (Alderweireld et Vertonghen vieillissants, 32 et 34 ans) et Denayer a fait une saison moyenne avec l'OL, en plus d'être blessé. Reste que... Depuis le Mondial en Russie la Belgique a carburé à 100 à l'heure, dominant sa poule de qualif avec 10 victoires en 10 matchs, finissant meilleure attaque (40 buts) et meilleure défense (3 buts). En Ligue des nations, une place de leader (5 victoires et une petite défaite 2-1 en Angleterre) et un ticket pour la demie contre la France le 7 octobre prochain ont bien lancé des éliminatoires de Mondial 2022 (leader invaincu). Au niveau des individualités, Thibaut Courtois a été excellent avec le Real, rejoignant le top du top mondial. Romelu Lukaku (meilleur buteur de la sélection avec 59 buts) qui a fait triompher l'Inter en Serie A quasiment à lui tout seul est sans doute dans la forme de sa vie. Enfin, Kevin De Bruyne ! Il a été l'inspirateur de Manchester City champion d'Angleterre et après sa saison magistrale, il postule le titre de premier Ballon d'or de son pays ! Blessé contre Chelsea en finale de C1, il devrait être forfait pour le premier match de l'Euro contre la Russie. Le surmenage (et la blessure qui est allée avec) guette cependant le Diable roux soumis cette année aux cadences d'enfer...