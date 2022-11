information fournie par So Foot • 05/11/2022 à 18:55

Belaïli et Ajaccio déboussolent Strasbourg

Une première période de folie en Corse.

AC Ajaccio 4-2 Strasbourg

La folie Belaïli a frappé l'Île de Beauté.Arrivé à Ajaccio mi-octobre, après une fin d'aventure en eau de boudin à Brest , l'international algérien avait distribué quelques friandises ces dernières semaines. Ce samedi, il a livré un récital et permis aux locaux de mettre Strasbourg K.O (4-2). Alors que l'ACA était à la peine et accusait déjà un break de retard au tableau d'affichage, le champion d'Afrique 2019 a tout renversé avant même la mi-temps. L'ailier corse a d'abord marqué sur penalty, quelques secondes avant l'égalisation de Mounaïm El Idrissy. Le Fennec a ensuite obtenu un nouveau penalty, qu'il a transformé avec autorité, puis a clos ce quart d'heure irrationnel en distillant un centre millimétré à l'intention de Riad Nouri, dont la tête a fait moucheYoucef Belaïli aurait pu enrichir son festival d'un troisième but sur penalty en seconde période, mais sa tentative a fui le cadre (63). Submergés par les vagues acéistes avant la pause, à l'image de Thomas Delaine, complètement dépassé (deux pénos concédés), les Alsaciens n'ont jamais su se remettre la tête à l'endroit. Leur début de partie semblait pourtant idéal. Jean-Ricner Bellegarde avait en effet ouvert le score d'un très beau coup franc, puis Kevin Gameiro avait doublé la mise d'un lob parfaitement…