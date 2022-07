information fournie par So Foot • 15/07/2022 à 14:00

Bebé à Manchester United : million dollar Bebé

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 25e épisode, retour en 2010. Un an après le départ de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Manchester United claque 9 millions d'euros pour recruter un ailier portugais de 20 ans qui répond au nom de Bebé. Un transfert signé Jorge Mendes, l'unique grand gagnant dans cette histoire.

De l'orphelinat à Old Trafford

En 27 ans passés sur le banc de Manchester United, Sir Alex Ferguson a eu sous ses ordres des centaines de joueurs aux caractéristiques, origines et tempéraments différents. Mais tous ont un point commun : ils ont été validés par l'entraîneur écossais avant leur arrivée chez les. Tous, sauf un : Bebé. Le Portugais peut alors se targuer d'être l'unique joueur qui a signé à Manchester United sans que Sir Alex Ferguson ne l'ait vu jouer sur un terrain de football. Pas même une vidéo sur un magnétoscope ou un DVD. Rien. Pour la simple et bonne raison que le "père spirituel" de Cristiano Ronaldo a fait confiance aux conseils de son ancien adjoint Carlos Queiroz, qui lui a vendu l'ailier alors âgé de 20 ans comme un futur crack. Un joli bobard.C'est peu dire que Tiago Manuel Dias Correia - son nom complet - a vécu un été 2010 mouvementé. Alors qu'il sort d'une saison à 4 buts en 26 matchs avec Estrela da Amadora en troisième division portugaise, Bebé cherche un nouveau point de chute puisqu'il vient de rompre son contrat avec lespour des raisons de salaires impayés, le club étant au bord de la banqueroute. Et c'est finalement le Vitória de Guimarães, alors en première division portugaise, qui le récupère. Très vite,ne vont pas regretter leur choix puisque l'ailier claque 5 pions en 6 matchs amicaux de pré-saison. Au point d'impressionner ses coéquipiers., décrit Tiago Targino, ancien international espoir portugais.Bebé ne le sait pas encore, mais il ne portera alors jamais le maillot du Vitória en match officiel. Car après cinq petites Lire la suite de l'article sur SoFoot.com