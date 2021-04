Beach body: se remettre en forme avant l'été

Si les salles de sport sont toujours fermées, il est possible de retrouver la ligne depuis chez soi crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Pour être à son avantage cet été, il vaut mieux s'y mettre dès maintenant. Revoir son alimentation permet à la fois de faire le plein de vitamines, mais également d'aider sa peau à mieux bronzer au soleil. Un régime loin d'être drastique et qui s'accompagne d'un peu de sport pour se remettre en forme.

Se remettre en forme: revoir son régime alimentaire

Les beaux jours sont bientôt de retour. Et avec eux, vient l'envie de se remettre en forme pour des séances intensives de bronzage sur la plage. Encore faut-il préparer son corps en amont, soit pour perdre les quelques kilos en trop accumulés durant l'hiver, soit pour adapter sa peau à une exposition au soleil.

L'idéal, en un mois, est de commencer par bannir de son alimentation la charcuterie, la farine blanche, le sucre, l'alcool, le lait et le fromage de vache ou encore les fritures et autres aliments riches en graisses saturées. Le corps a besoin de faire le plein de vitamines. Pour ce faire, mieux vaut miser sur des légumes verts comme les poireaux, les concombres crus, la blette, les courgettes ou le fenouil. Côté fruit, les pommes et les kiwis sont adaptés. Les oléagineux également, comme les noix, les amandes ou les avocats. En cas de creux, pour éviter les gâteaux, on peut se tourner vers des aliments coupe-faim. Les pommes par exemple sont peu caloriques et riches en pectine. Cette fibre soluble se gonfle au contact de l'eau dans l'estomac, cela entraîne une sensation de satiété. C'est également le cas pour les fromages maigres. Ils apaisent rapidement les sensations de faim et sont peu caloriques. Enfin, une poignée de 30 grammes d'amandes suffit souvent à calmer l'appétit entre deux repas, tout en rechargeant le corps en fibres et en protéines.

Les aliments pour aider sa peau

Pour afficher le beach body idéal, il faut également préparer sa peau à l'exposition au soleil. Là encore, une alimentation saine donne plus de résultats que n'importe quelle crème ou complément alimentaire. L'objectif est de faire le plein d'antioxydants et de bêta-carotène pour limiter les coups de soleil pour les peaux les plus sensibles et arborer un teint hâlé rapidement.

Côté bêta-carotène, les carottes, melons, pastèques, pêches, fraises en sont riches. Les antioxydants sont à chercher du côté des citrons, des myrtilles, des mangues, des grenades ou des fruits de la passion. La vitamine D est également essentielle et si 80% de cette vitamine s'obtient à travers l'exposition au soleil, les 20% restants se trouvent dans la nourriture. L'huile de foie de morue par exemple ou encore les œufs et les poissons gras comme le saumon en regorgent. Pour améliorer la souplesse de la peau avant de se pavaner au soleil, mieux vaut faire le plein d'oméga-3 présents dans le thon, le maquereau, le hareng ou le saumon. Enfin, si malgré tout ça les coups de soleil frappent, l'aloe vera appliquée sur la peau est le meilleur des baumes cicatrisants.

Du sport pour se sentir bien

Qui dit remise en forme dit également sport. Si l'objectif n'est pas nécessairement de perdre du poids, le sport favorise en général la production d'endorphines. Cela limite la sensation de stress. L'idéal pour se constituer un beach body de rêve et d'opter pour 3 séances de sport par semaine. Une session de renforcement musculaire ou de HIIT (entraînement fractionné de haute intensité), une séance de cardio (jogging, zumba...) et une séance de gym douce (yoga, stretching...). Pour celles et ceux souhaitant obtenir un ventre plat, il leur faudra multiplier les séances de gainage. À cela s'ajoutent les 10.000 pas par jour à réaliser. Ils sont essentiels pour se maintenir en bonne santé comme le recommande l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Voilà de quoi retrouver une bonne hygiène de vie et être fin prêt pour l'été.

Les meilleures applications pour perdre du poids Il peut être difficile de perdre du poids. Surtout si l'on tente de le faire seul. Pour aider celles et ceux souhaitant éliminer les quelques kilos qu'ils ont en trop, il existe désormais pléthore d'applications. Parmi elles, citons Food Watch. L'application propose de nombreux programmes adaptés aux objectifs de l'usager (perte de poids rapide, régime Keto, beach body...) et des recettes. L'utilisateur prend régulièrement en photo ses plats ou flashe le code-barres des aliments qu'il consomme pour obtenir le nombre de calories, mais également la répartition en matière de protéines, de fibres, de glucides et de lipides de sa nourriture. Une autre application disponible: Yazio, un compteur de calories. Elle a déjà séduit 10 millions d'usagers dans le monde. Ce journal alimentaire permet d'organiser et suivre ses activités pour perdre rapidement du poids. La version pro (payante) permet même de contrôler sa masse graisseuse, sa tension artérielle et son taux de glycémie. Enfin, Mon coach minceur est l'appli idéale pour garder la motivation nécessaire à un régime. L'usager reçoit des alertes motivation et des SOS fringales pour l'aider à éviter les écarts, en plus des options de calcul de calories et de journal alimentaire.

