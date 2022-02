Bayern, une défense en rodage

En grimpant à bord du bolide Bayern en juillet dernier, Julian Nagelsmann s'attendait sûrement à dominer la Bundesliga. Pourtant, si les Munichois sont largement leaders de leur championnat, quelques soucis mécaniques viennent parfois enrayer la machine.

Un nouveau pilote et une mécanique à ajuster

Après sa défaite surprise sur la pelouse du promu Bochum (4-2) , bon nombre d'observateurs s'attendaient à voir le Bayern remonter ses manches et prendre le FC Red Bull Salzbourg à la gorge. Il n'en a rien été. Mercredi soir, les hommes de Julian Nagelsmann ont même dû attendre la dernière minute de jeu et un but de Kingsley Coman pour éviter une sortie de route qui aurait fait vaciller le géant. Pire : en Autriche, les Munichois ont affiché des faiblesses plutôt inhabituelles pour une machine d'ordinaire si bien huilée. Si leest toujours aujourd'hui largement en tête de son championnat avec six points d'avance sur Dortmund et garde de grandes chances de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, l'état de sa défense mériterait un arrêt au stand. Au-delà des huit buts concédés lors de ses quatre dernières sorties toutes compétitions confondues, le Bayern a réussi à battre le week-end dernier un vieux record en encaissant les quatre buts de la défaite à Bochum en une seule mi-temps. Mais que se passe-t-il ?À Leizpig, Nagelsmann avait pourtant pris l'habitude de naviguer à bord d'une équipe référence sur le plan défensif : la meilleure de Bundesliga la saison dernière (32 buts encaissés en 34 rencontres). Cette saison, son Bayern a déjà encaissé 25 buts en 22 journées de championnat, soit une moyenne de 1,14 but encaissé par match (contre 0,94 la saison dernière pour Leipzig). Si les Bavarois possèdent toujours, de loin, la meilleure attaque d'Allemagne (déjà 70 buts inscrits !), lesseraient bien inspirés de solidifier leur arrière-garde au moment où leurs offensifs peinent parfois à se montrer créatifs ou efficaces, comme lors du déplacement en Autriche mercredi (2,35xG pour un seul but marqué). Il faut concéder une chose au jeune technicien allemand : le Bayern qu'il a récupéré a vu deux éléments défensifs majeurs - David Alaba et Jérôme Boateng - mettre les voiles, et un troisième - Niklas Süle - fera ses valises pour Dortmund en fin de saison. Un choix surprenant lorsqu'on sait que le club bavarois ne se sépare habituellement que rarement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com