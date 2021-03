Bayern-PSG : la revanche

Battu en finale en août dernier par le Bayern Munich, le PSG hérite de l'ogre bavarois en quart de finale de Ligue des champions. Tirage catastrophique sur le papier qui, au final, permet aux Parisiens de n'avoir rien à craindre face à une équipe que tout le monde voulait éviter.

L'avantage de joueur le Bayern, c'est que personne n'y croit

Sur le papier, oui, c'est le plus mauvais tirage. Le vainqueur sortant, Robert Lewandowski, Manuel Neuer, le club le mieux géré d'Europe, bref, c'est d'une violence incroyable. Et c'est sans doute une bonne chose. Le PSG est loin d'être favori face au Bayern Munich. Mais éliminer le tenant du titre après s'être débarrassé de Lionel Messi aurait de la gueule. C'est le retour de la double confrontation en quart de finale, une odeur que le PSG n'a plus sentie depuis 2016 et le fameux 3-5-2 sorti de derrière les fagots face à Manchester City (2-2, 0-1). À l'époque, Laurent Blanc, Zlatan Ibrahimovic, David Luiz, Blaise Matuidi et Javier Pastore étaient encore dans la capitale. Depuis, les Parisiens ont échoué trois fois de rang aux portes du top 8 (2017, 2018 et 2019) avant de connaître un format atypique l'an dernier avec un quart de finale disputé sur une manche seule, sur un terrain neutre, face à l'Atalanta Bergame.C'est donc un retour en arrière, un voyage dans le temps pour le PSG qui, même si tout n'a pas été maîtrisé durant 180 minutes face au FC Barcelone, a logiquement cassé le plafond de verre vis-à-vis de sa bête noire catalane. C'est toujours particulier d'être à deux matches du dernier carré de la C1. On sent le parfum des sommets. Le prestige des adversaires est d'ailleurs tout autre. À part le FC Porto, sur le papier, aucun tirage ne semblait facile. Il fallait sans doute éviter l'ogre Bayern Munich - pas de bol - ou la machine guardiolesque de Manchester City. Ça tombe bien, si le PSG s'en sort face aux Allemands, il retrouvera probablement City en demi-finale. C'est la vie.Et encore. Chelsea, Liverpool, le Borussia Dortmund et le Real Madrid représentaient des CV tout aussi difficiles à manœuvrer. Chacun avait son tirage idoine, son adversaire avec lequel il fallait régler un compte. Pour le PSG, le karma lui a évité des retrouvailles rapides avec le Chelsea de Thomas Tuchel et de Thiago Silva, on est également passé à côté d'un débat ridicule autour de la rivalité Mbappé-Haaland. On tente de se rassurer comme on peut car le PSG vient