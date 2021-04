Bayern Munich : Les bleus de Coman, le blanc de Pavard, le raid de Lucas

Fort derrière, faible devant et invisible sur les côtés, le Bayern a donc été à l'image de ses trois Power Rangers français. Et pas la peine de vous dire que c'était Lucas Hernandez dans la combinaison de Force Rouge.

Coman, le retour du moi

La France ne pouvait pas terminer cette soirée européenne sans une once de sa traditionnelle. Mais plutôt que de faire porter le chapeau (encore une fois) au Paris Saint-Germain, la scoumoune s'est cette fois abattue de l'autre côté du terrain. À savoir sur lesde l'étranger. Finalement pas si étonnant, puisqu'il y avait autant d'internationaux français côté Bayern que côté PSG, voire plus si on exclut d'office le fait que Colin Dagba porte un jour le maillot des A. Au Parc des Princes, Kingsley Coman, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez ont tous trois dit au revoir à la possibilité de signer unen Ligue des champions. Mais chacun a livré des prestations à géométrie variable, et finalement toutes symptomatiques du mal qui a rongé les Bavarois durant cette double confrontation.Il y en a bien un pour qui ce match retour avait plus de valeur que pour les autres : Kingsley Coman. L'ailier francilien honorait la première titularisation au Parc des Princes depuis qu'il est pro (nous n'avons pas vérifié s'il a participé au challenge Wanadoo ou à la Danone Cup). Le Titi parisien était entré en jeu contre Montpellier pour la dernière demi-heure de la saison 2013-2014 et avait, une fois le maillot rouge du Bayern sur le dos, remplacé James Rodríguez à la pause d'un match de poule en septembre 2017. 73 minutes, c'est peu. Mais ce soir, en 90 minutes, le gamin de Moissy-Cramayel n'aura pas montré beaucoup plus que ce que Paris ne lui connaissait déjà : de la percussion, de l'activité, des efforts collectifs, mais rien qui aurait pu faire tomber son club formateur.Pourtant, ce n'est pas Colin Dagba qui, même s'il lui a laissé moins d'espace à l'aller, qui avait le profil pour l'embêter. Mais voilà sans le tueur qu'est habituellement Lewandowski dans la surface, ses arabesques n'auront finalement jamais abouties. Il n'y a qu'avec une remise de la tête en seconde période, dans une position presque identique à celle de son buteur vainqueur en finale de la dernière C1, qu'il a pu faire courir un frisson dans l'échine des Parisiens. Mais avec cette partition livrée,