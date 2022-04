Bayern Munich, le titre de la régularité

En battant le Borussia Dortmund à l'occasion de la 35e journée de Bundesliga, le Bayern Munich est devenu champion d'Allemagne pour la dixième fois consécutive. Un exploit inédit en Europe à travers les cinq championnats majeurs et à ne pas banaliser pour les Bavarois, qui n'ont finalement pas raté tant que ça leur saison.

22 points sur 24 possibles, contre les quatre autres premiers

"Cruel pour le championnat allemand, mais..."

La dernière fois que la coupe avait été soulevée par des hommes arborant un autre logo sur leur maillot, c'était en 2012. Le meilleur buteur du pays s'appelait Klaas-Jan Huntelaar et évoluait à Schalke 04, qui jouait encore les gros bras en championnat (troisième). Derrière lui, Mario Gómez répondait présent en pointe du Bayern Munich et Robert Lewandowski n'était pas pour rien dans le sacre du Borussia Dortmund. Ce même Borussia qui, une décennie plus tard, a vu les Bavarois engloutir l'intégralité des titres et qui n'a rien pu faire pour empêcher leur dixième consécutif officialisé ce samedi lors de la 31journée de Bundesliga.Dix fois champions d'Allemagne d'affilée, donc. Un exploit inédit dans l'histoire européenne au sein des cinq championnats majeurs, et qui prouve l'incroyable supériorité du Bayern à l'intérieur des frontières. Cette hégémonie, accentuée par les chiffres du cru 2021-2022 (meilleure attaque avec treize réalisations de plus que Dortmund ou meilleure défense avec 29 pions concédés, meilleur buteur en la personne de l'inévitable Lewandowski et meilleur passeur décisif avec l'infatigable Thomas Müller), personne ne semble plus pouvoir la contester. Pas même le Borussia, qui a tant bien que mal essayé de suivre le rythme du leader cette saison.Rien à faire, les Munichois ayant squatté le trône sans discontinuer depuis la cinquième journée (après Stuttgart, puis Wolfsburg) et n'ayant jamais vraiment tremblé. À tel point que dès qu'il a fallu accélérer, l'ultra favori de ce petit marathon s'est exécuté et n'a levé le pied que devant des équipes ne représentant absolument pas de potentiels concurrents : 7 victoires et 22 buts marqués en 8 confrontations contre ses trois poursuivants (un nul contre le Bayer Leverkusen, le seul qui a réussi à résister un minimum), 100% de défaites (quatre, en tout) concédées face à des clubs situés dans la deuxième moitié de tableau (Augsbourg, Bochum, Eintracht Francfort et Borussia Mönchengladbach).

