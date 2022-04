Bayern, le péché d'orgueil

Sur le papier, c'était l'une des affiches les plus déséquilibrées des quarts de finale de la Ligue des champions. Et même s'il s'était incliné à l'aller (1-0), le Bayern Munich ne se voyait certainement pas passer à la trappe face à Villarreal. C'est pourtant ce qu'il s'est passé, le Sous-Marin jaune ayant décroché un nul héroïque à l'Allianz Arena ce mardi (1-1). Les Bavarois ont, avant comme pendant le match, donné l'impression de prendre leurs adversaires de haut. Ce qu'ils ont fini par payer très cher.

Stade plein et sentiment de supériorité

De l'inquiétude ? Certainement pas. De la mesure et de la retenue ? Encore moins. En cette journée de veille de quart de finale retour de Ligue des champions, la confiance régnait chez les Munichois invités à se présenter face à la presse. Une confiance absolue, inébranlable et guère surprenante au sein d'un club habitué à tout rafler sur son passage. Mais une confiance qui, à certains égards, pouvait être confondue avec de l'arrogance. Quelques jours plus tôt, pourtant, ce Bayern-là s'est fait lessiver par un Villarreal survolté, bien que trop peu récompensé au regard du tableau d'affichage (1-0). Une défaite - la première de la saison en Ligue des champions - qui a piqué Julian Nagelsmann, bien décidé à remettre les choses à leur place., a ainsi lâché, sans sourciller, le jeune technicien allemand ., a surenchéri son gardien, Manuel Neuer. Le ton était donné.Le sentiment de supériorité qui se dégageait des propos tenus par les deux Bavarois était également perceptible dans les travées de l'Allianz Arena, où les supporters ne paraissaient guère se faire du souci. Après tout, au tour précédent, leurs protégés avaient été ballottés à Salzbourg (1-1), avant de pulvériser le club autrichien au retour (7-1) . Il n'y avait aucune raison de croire en un scénario différent. Surtout que l'enceinte munichoise, enfin délestée de sa jauge et autres contraintes sanitaires, était pleine comme un œuf. Ici, on apercevait un tifo en hommage auGerd Müller. Là, on entendait le speaker ou la sono du stade répéter à l'envi que le Bayern est le meilleur club du monde. Une atmosphère de fête, donc, et la sensation Lire la suite de l'article sur SoFoot.com