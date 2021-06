Baumgartner, le petit Mozart du foot autrichien

Du haut de ses 21 printemps, Christoph Baumgartner est devenu l'un des leaders techniques et du vestiaire de la sélection autrichienne. À l'heure de défier l'Ukraine pour une qualification historique en huitièmes, le milieu de terrain d'Hoffenheim, courtisé par Liverpool, a l'occasion de franchir un cap dans une carrière sans accroc. Enfin presque. Itinéraire d'un môme de Basse-Autriche fan de David Alaba, dont le carton rouge à ses débuts en Bundesliga aurait pu contrecarrer les plans de carrière. Mais qui se cache derrière ce gendre idéal ?

Le 18 mai 2019, Alfons Baumgartner est devant sa télé, dans la campagne autrichienne. À 700 bornes de là, dans l'Opel Arena de Mayence, son fiston Christoph s'en va tacler à retardement le portier mayençais après 40 minutes de jeu. Deuxième jaune, expulsion,, dixit Alfons,, abonde Christoph, envoyé sous la douche pour sa deuxième apparition en pro avec Hoffenheim. Les hommes de Julian Nagelsmann - qui officie alors pour la dernière fois sur le banc du TSG 1899 avant de filer à Leipzig - s'écroulent dans la foulée (0-2 puis 4-2). Le ticket pour l'Europa League part en fumée., débroussaille Patrik Barbic, coach de l'intéressé durant quatre ans à Sankt Pölten (2013-2017)."continue ton job comme tu le fais et un an plus tard, tout le monde aura oublié ça".L'intuition de Barbic, ou l'expérience, au choix, parlent. En décembre 2019, le milieu de terrain offensif devient titulaire indispensable, Hoffenheim arrache l'Europe au printemps 2020 et il solde la saison suivante avec une belle ardoise (9 buts dont 3 en Europa League et 7 passes décisives)., complète Alfons Baumgartner,Parce que jusqu'alors, la destinée de "Baumi" avait été l'archétype du bosseur au talent inné selon ses proches, un brin ennuyeux tant la régularité a été la norme.