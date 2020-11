Battu par Porto, l'OM concède une treizième défaite consécutive en C1

Ramenés à la raison par une solide équipe de Porto, les Marseillais n'ont pu évité une treizième défaite consécutive en Ligue des champions (un record donc). Compétition dont ils sont ce soir éliminés après un quatrième match sans marquer. Forcément dérangeant.

Olympique de Marseille 0-2 FC Porto

Miroir, mon beau miroir...

, racontait cette année Diego Armando Maradona dans les colonnes deMais l'obtu président napolitain Corrado Ferlaino et le destin en ont décidé autrement :ne jouera jamais à Marseille. Cette histoire avec Maradona, combinée avec cette triste soirée de Ligue des champions, confirment une chose : avec l'OM, il est souvent question de rendez-vous manqué. Une nouvelle fois dépassés, malgré de meilleures intentions, face à une équipe de Porto toujours aussi cohérente, les coéquipiers de Steve Mandanda font une croix dès ce soir sur un futur en Ligue des champions, mais aussi sur leur amour-propre.Comme ce n'est pas une journée à sortir des numéros 10 en embonpoint et des Argentins, André Villas-Boas préfère se passer des services de Dimitri Payet et de Dario Benedetto. C'est donc Luis Henrique et Valère Germain qui sont chargé de sonner la charge. Le coriace attaquant français est d'ailleurs tout proche de donner raison à son entraîneur d'entrée. C'est lui qui met Sanson sur orbite après une récupération énergique de Florian Thauvin, mais le milieu moufte complètement sa frappe. Quelques instants plus tard, l'ancien monégasque est tout proche d'ouvrir le score, en étant à la retombée d'un coup franc de Thauvin , mais Marchesín se dégtend bien sur son coup de tête. Après 19 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com