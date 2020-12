Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Reuters • 09/12/2020 à 23:08







Battu par Manchester City, Marseille voit son parcours européen s'arrêter par Léo De Garrigues (iDalgo) Alors qu'il avait encore une chance de terminer troisième de son groupe et ainsi être reversé en Ligue Europa, l'Olympique de Marseille s'est incliné sur la pelouse de Manchester City (3-0) et termine dernier de la poule C. Les hommes d'André Villas-Boas n'ont pas été ridicules mais étaient simplement moins forts. Ferran Torres a ouvert le score à la 48e minute avant que Sergio Agüero n'inscrive le but du break à la 77e minute. En fin de match, Alvaro Gonzalez a marqué contre son camp et permis à Manchester City de prendre le large. C'est la 5e défaite de l'OM en 6 matchs de Ligue des Champions cette saison. Avec 3 points, Marseille termine derrière Manchester, Porto et l'Olympiakos.