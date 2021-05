So Foot • 06/05/2021 à 23:00

Battu par la Roma, Manchester United file en finale de C3

Giflée en demi-finale aller à Old Trafford (6-2), la Roma a longtemps cru en une nouvelle remontada (3-2). Mais malheureusement pour elle, la Louve est tombée sur deux héros en état de grâce : David De Gea, qui a prouvé qu'on pouvait encore compter sur lui, et Edinson Cavani, intraitable devant le but. Si Manchester United n'est plus invaincu en Ligue Europa cette saison, il ira à Gda?sk pour tenter d'arracher la deuxième Europa League de son histoire.

AS Roma 3-2 Manchester United

Un mur nommé De Gea

GiallorossiRed DevilsLes miracles existent, comme renverser le Barça de Leo Messi en quarts de finale de la Ligue des champions (2018), mais certains sont parfois impossibles à réaliser. Humiliée par Manchester United à Old Trafford en demi-finales aller de Ligue Europa (6-2), la Roma a tenu tête à la bande d'Ole Gunnar Solskjær et a longtemps cru au miracle (notamment grâce à une deuxième mi-temps complètement dingue). Mais, bien aidés par une défense anglaise aux abois, les hommes de Paulo Fonseca sont tombés sur un David de Gea en feu. Puis ils ont été crucifiés par Edinson Cavani, auteur de la moitié des buts dessur la double confrontation. Non sans souffrir, MU va donc disputer sa deuxième finale de C3, face à Villareal le 26 mai prochain à Gda?sk, après avoir soulever le trophée en 2017 sous les ordres de José Mourinho (le prochain entraîneur du club italien, à la fin de la saison en cours).Dans l'obligation de marquer au moins quatre buts sans en encaisser pour espérer entrevoir la finale de la C3, les Romains ont attaqué pied au plancher la rencontre avec trois énormes occasions dans les dix premières minutes. Gianluca Mancini a d'abord Lire la suite de l'article sur SoFoot.com