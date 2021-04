Battu en fin de rencontre, Chelsea se qualifie pour les demi-finales

Le miracle portugais n'a pas eu lieu. Battu 2-0 à l'aller, Porto s'est imposé 1-0 face à Chelsea, mais n'a pas su rattraper son retard pour espérer éjecter les Londoniens de la Ligue des champions. Dans une rencontre très fermée où les occasions se comptent sur les doigts d'une main, les hommes de Thomas Tuchel ont obtenu ce qu'ils étaient venu chercher : la qualification pour les demi-finales, face au Real Madrid ou Liverpool.

Chelsea 0-1 Porto

Gestion optimale pour les Blues

C'est l'avantage d'avoir remporté une manche aller 2-0 à "l'extérieur" (l'aller et le retour se sont joués sur le terrain neutre de l'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán) : on peut se contenter de gérer au retour. C'est ce qu'a magistralement fait Chelsea face au FC Porto. Les hommes de Thomas Tuchel avaient quasiment pour mission de tenir le 0-0, et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à la 93e minute, Taremi offrant, d'une sublime bicyclette, un succès anecdotique aux Portugais. Car même avec cette courte défaite, Chelsea valide sa première qualification pour le dernier carré de la Ligue des champions depuis 2014. Loin d'être sexy dans le jeu, les Londoniens ont sorti le béton armé pour contenir les rares occasions des Dragons (seulement trois frappes cadrées) et les envoyer aux oubliettes. Un modèle de gestionTuchel.Dans l'obligation d'inscrire au moins deux buts pour entrevoir les demi-finales, Porto a immédiatement pris le contrôle du jeu pour tenter d'embêter l'arrière-garde des, composée de César Azpilicueta, Thiago Silva et Antonio Rüdiger. Les Portugais ont eu la possession (53% en première période), mais ne se sont pas montrés dangereux, à l'image de Jesús Corona, brouillon face à Édouard Mendy, malgré l'erreur de relance du portier sénégalais (11). Le Mexicain, principal danger offensif, s'est beaucoup précipité dans le dernier geste. Peu après la demi-heure, l'ancien joueur de