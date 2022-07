information fournie par So Foot • 06/07/2022 à 14:00

Batistuta à la Roma : quand la raison dépasse le coeur

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 18e épisode, retour à l'été 2000. Gabriel Batistuta était l'idole de Florence, le roi d'une ville et d'un peuple. Mais après neuf années de romance, il a dû faire un choix : terminer sa carrière à Florence et risquer de ne rien gagner, ou partir à la Roma pour remporter enfin le trophée qu'il mérite. Et l'Argentin va faire le choix de la raison.

Vidéo

Irina, je t'aime

Peu de gens ont un souvenir très précis de la Copa América 1991. Pourtant, celle-ci a été le théâtre d'une prestation personnelle qui, quelque part, va marquer l'histoire du football. En effet, un joueur va marcher sur la compétition. Un certain Gabriel Batistuta. À l'époque, il n'est pas grand monde. Le gamin s'est baladé de Newell's à River Plate sans succès, avant de trouver un point de chute à Boca, où il a inscrit 13 buts en une saison. Pas forcément époustouflant, mais suffisant pour que le sélectionneur argentin, Alfio Basile, décide de l'emmener au Chili pour la Copa América. Batistuta n'a encore jamais porté le maillot de l'Albiceleste, mais ne va pas tarder à faire parler de lui, en plantant un doublé dès l'entrée en lice de l'Argentine dans la compétition, face au Vénézuela. Le début de la tornade Batigol. C'est simple : le joueur va faire trembler les filets à chaque rencontre, hormis lors du 0-0 face au Chili. 6 matchs, 6 buts : l'Argentine remporte la Copa América, et Batistiuta est sacré meilleur buteur du tournoi. Cette prestation personnelle arrive aux oreilles de Mario Cecchi Gori, le président de la Fiorentina, qui décide de fair venir le buteur à Florence en échange de 12 milliards de lires, l'équivalent de 6,2 millions d'euros. Le coup d'une vie.À Florence, Batistuta va devenir Roi. Après des premières années d'adaptation, marquées notamment par une relégation en 1993, le buteur argentin va véritablement exploser à partir de la saison 1994-1995, celle du retour en Serie A. Batigol marque 26 buts en championnat, à une époque où les défenses italiennes sont à leur apogée et où les buteurs locaux peinent à dépasser la barre des 20 buts. Batistuta, lui, se… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com