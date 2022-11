Bastia : la bataille corse de Kevin Van Den Kerkhof

Il y a six ans, Kevin Van Den Kerkhof évoluait en N3, après avoir été évincé de la réserve du FC Lorient. Après avoir écumé les divisions inférieures belges et le Luxembourg, c'est au Sporting Club de Bastia que le piston droit de 26 ans tient sa revanche.

Le Nord aux dents

Samedi 1octobre, 10journée de Ligue 2. On entre dans le temps additionnel au Parc des sports d'Annecy, et le Sporting Club de Bastia mène 1-0. Tom Ducrocq intercepte un ballon des Haut-Savoyards et lance Kevin Van Den Kerkhof sur le côté droit du terrain. Le piston droit résiste au retour de Bissenty Mendy avant de se présenter face au gardien et d'armer un plat du pied droit qui termine au fond des filets. Le n°22explose de joie, court jusqu'au poteau de corner pour célébrer, rejoint par ses coéquipiers. La consécration pour son premier but en pro., relate Kevin Van Den Kerkhof. Ce jour-là, le natif du Nord mettait un peu plus à mal la traduction littérale de son nom de famille - "du cimetière" en néerlandais -, se montrant plus vivant que jamais et repoussant les chrysanthèmes qu'on a pu lui prédire un peu plus tôt dans sa carrière de footballeur.