Barrages Ligue 2 : Les étranges carrières de Frédéric Injaï et Florian Jozefzoon

Mardi dernier et sans que personne ne s'aperçoive de rien, deux mondes parallèles se sont rapprochés. Celui où un ancien joueur de l'Inter affrontait un ex de l'Ajax lors d'un barrage de Ligue 2, à savoir Frédéric Injaï, du FC Villefranche Beaujolais, et Florian Jozefzoon, de Quevilly-Rouen Métropole.

" Où je serai dans cinq ans ? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je vais me casser le cul pour avoir la meilleure carrière possible. Mais j'essayerai d'aller le plus haut possible. " Jozefzoon en 2018, visionnaire

Le modèle Luis Suárez

De l'Inter à Villefranche, ou de l'Ajax à Quevilly, il n'y a qu'une nuance de couleur. Frédéric Injaï et Florian Jozefzoon le savent mieux que quiconque : en sept ans, le premier est passé du bleu saphir desà l'indigo des Tigres, tandis que le second a délaissé le rouge carmin ajacide pour le coquelicot de QRM. Entre ces réalités oxymoriques, il n'y a que six minutes en commun : l'intervalle entre la 84et la 90minute de ce FCVB-QRM, où Injaï puis Jozefzoon prennent successivement place sur le pré.Début 2013, Frédéric Injaï, 17 ans seulement, figure sur le banc des U19 de l'Inter pour la première fois de sa carrière, lors d'un déplacement à Cesena, perdu 3-1. Le jeune milieu ne prend pas part à la rencontre, mais peut au moins se satisfaire d'avoir franchi une étape de plus dans sa progression. La suite logique voudrait justement le voir grappiller du temps de jeu avec la réserve, intégrer le groupe professionnel, et à moyen terme, entrer dans la rotation de l'équipe A du club milanais. Une logique qui correspondrait à la croissance suivante qu'Injaï a suivie., confessait le longiligne numéro 7 caladois (1,93m) dans un entretien accordé auil y a de cela bientôt deux ans.Au même moment, la carrière de Florian Jozefzoon est déjà bien entamée. Formé à bonne école, celle de l'Ajax, il rallie Waalwijk où son temps de jeu bondit.