Barrages : Le Portugal passe le premier obstacle turc

Après s'être mis à l'abri grâce notamment à la perspicacité d'Otávio, le Portugal a paniqué et failli se faire rattraper par la Turquie dans les dernières minutes. Mais il s'en est finalement sorti avec un break d'avance (3-1) et défiera la Macédoine du Nord pour une place au prochain Mondial, mardi.

Portugal 3-1 Turquie

Otávio, l'intervalle parfait

Il avait l'espoir de toute une nation au bout des crampons. À la 85minute de ce Portugal-Turquie, Burak Yılmaz a eu le penalty pour revenir à 2-2 et arracher la prolongation en vue d'un billet pour le Mondial 2022. Sûr que les locaux se voyaient déjà s'embourber dans 30 minutes couperet, avec au-dessus de leur tête le spectre d'une élimination précoce avant même de pouvoir défier l'Italie la Macédoine du Nord en finale vers le Qatar. Sauf que le Lillois, buteur plus tôt, est venu lécher le sommet de la transversale et a mis fin à tout suspense, dans ce match quegagnera même par deux buts d'écart. Au moins un des deux gros poissons de ces barrages sera au rendez-vous mardi .Les premières minutes ont été complètement lusitaniennes, à l'image d'un cachou de Cristiano Ronaldo envoyé sur le toit de l'Estádio do Dragão (9). Puis Diogo Jota a mal appréhendé un coup de patte de Bruno Fernandes (11), et CR7 a continué de se chauffer (12). Logiquement, les locaux ont forcé le verrou au quart d'heure de jeu par Otávio (son deuxième pion en trois capes), à l'affût après une frappe pure sur le montant signée Bernardo Silva. Ce n'est qu'après ça que Burak Yılmaz et la Turquie ont émergé avec fracas, Cengiz Ünder sortant de sa boîte pour faire passer plusieurs frissons (19et 21), Berkan Kutlu voyant sa tête mourir au pied du poteau (22) et Orkun Kökçü mettant à contribution Diogo Costa (27). Alors que les débats s'étaient… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com