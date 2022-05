information fournie par So Foot • 24/05/2022 à 22:30

Barrage Ligue 2 : Quevilly-Rouen en ballottage favorable après avoir renversé Villefranche

Les Normands prennent la pole position avant le retour dimanche à Diochon.

FC Villefranche-Beaujolais 1-3 Quevilly-Rouen Métropole

Grâce à sa victoire en terre rhodanienne, Quevilly-Rouen Métropole prend la pole position pour poursuivre son aventure en Ligue 2. Villefranche devra marquer au moins trois fois dimanche à Diochon, pour inverser la tendance au match retour., avait pourtant prévenu Hervé Della Maggiore, le coach de Villefranche, au moment où se présente encore devant Villefranche l'occasion de monter en Ligue 2 . Cette histoire, c'est pourtant Issa Soumaré, l'ailier de QRM, qui est à deux doigts (ceux du gardien caladois) de la marquer. Le Sénégalais dégaine une frappe tendue du rond central, qui oblige Jean-Christophe Bouet, en forme, à s'employer. Mais les Tigres caladois font finalement honneur à la déclaration de leur entraîneur, peu avant la demi-heure de jeu. Fauché par Padovani en pleine surface en s'emmenant le ballon, Simon Elisor obtient un penalty qu'il transforme en pleine lucarne, son treizième but lors de ses treize dernières rencontres. Joie de courte durée : sur l'engagement, Soumaré profite d'un gros cafouillage dans la surface du FCVB pour ramener les siens à hauteur et, par là même, annihiler l'erreur de son capitainePlein de bonnes intentions au retour des vestiaires, mais trop brouillon pour les concrétiser, comme sur cette déviation astucieuse du talon de Dabasse dans la course d'un Bonenfant trop altruiste ou cette demi-volée sèche de ce même Dabasse qui s'écrase sur la barre, le FCVB ne trouve désespérément pas les filets de Nicolas Lemaître. Au contraire, c'est sur une remise dans la surface caladoise que Soumaré double la mise de près, puis, sur corner, Padovani catapulte le ballon au fond des filets, sans… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com