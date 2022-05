Barrage Ligue 1 : Tu sais que ce Auxerre-Saint-Étienne t'excite comme un fou quand...

La Ligue 1 n'a pas encore tout à fait livré son verdict : une place au sein du championnat la saison prochaine doit encore trouver preneur. Et ce sont l'AS Saint-Étienne et l'AJ Auxerre qui vont se la disputer, pour ton plus grand bonheur. Toi, tu sais que cet Auxerre-Sainté t'excite comme un petit fou quand...

... tu as voté Gauthier Hein au prix Puskás .... tu vois en Arnaud Nordin le nouveau Yann Bodiger .... tu n'as pas oublié le Sochaux-Évian de 2014 . Signé Pep Dupraz.... tu te demandes ce que deviendrait la Ligue 1 sans Sada Thioub et Wahbi Khazri.... tu te demandes ce que deviendrait la Ligue 2 sans Gaëtan Charbonnier et Rémy Dugimont.... tu habites à Digoin (Saône-et-Loire) et c'est un peu ton derby.... tu veux savoir si Harold Moukoudi va gonfler son bilan de 27 matchs disputés pour zéro victoire cette saison.... après la rue Saint-Michel de Rennes, tu as toujours rêvé de passer un jeudi soir sur la place des Cordeliers d'Auxerre .... tu veux être là le jour où ce foutu barrage va enfin céder .... tu aimes le football, donc Mathias Autret.... tu as eu des papillons dans le ventre samedi à la 46minute de Nantes-Sainté, lorsque tu as vu Romain Hamouma tomber le survêtement.... et tu as frôlé l'arrêt cardiaque à la 79... tu es supporter de Guingamp, Valenciennes ou Caen, et tu espères une montée auxerroise pour que Jean-Marc Furlan rende son tablier et s'installe dans ton club faire le même boulot .... la dernière fois que tu as vu l'AJA intéresser la France, c'était sous Ireneusz Jeleń, Cédric Hengbart et Valter Birsa, pour faire trembler le Real Madrid et terrasser l'Ajax.... tu attends encore l'explosion d'Adil Aouchiche....