Barrage Ligue 1 : Gaëtan Perrin, sauveur de l'AJ Auxerre contre l'AS Saint-Étienne

Charbonnier n'est pas le seul Gaëtan de l'AJA capable de dynamiter les défenses adverses : ce jeudi soir en barrage aller de Ligue 1 contre Sant-Étienne, c'est Gaëtan Perrin qui a fait chavirer l'Abbé-Deschamps avec une entrée pleine de peps et un but splendide qui laisse un suspense entier (1-1) avant la manche retour de dimanche. Forcément un moment spécial pour ce Gone pur jus (25 ans), qui évoluait en troisième division il y a encore quelques mois.

Le 24 février 2016, Gaëtan Perrin était titulaire en Youth League, à la Plaine des Jeux de Gerland, en pointe de l'équipe U19 de l'Olympique lyonnais (dont faisaient partie également Houssem Aouar et Romain Del Castillo) face aux jeunes pousses de l'Ajax : Donny van de Beek, Abdelhak Nouri ou Kasper Dolberg (score final : 3-0 pour les Néerlandais). 24 jours plus tard, il entrait en jeu pour la troisième fois en Ligue 1, contre Nantes, et scorait dans la minute pour ouvrir son compteur et débloquer la situation dans les derniers souffles de la rencontre. Six ans sont passés depuis ces premiers frissons, et l'on ne peut pas dire que la courbe du jeune milieu offensif formé à Tola Vologe a continué sur le même rythme effréné. Mais à quelques jours de son 26anniversaire, il vient sans doute d'inscrire ce jeudi soir contre Saint-Étienne le but le plus important de sa jeune carrière. Et pas uniquement pour son esthétisme soigné.

[? VIDEO - BUT] ⚽️ #Ligue1UberEats ??? AUXERRE ÉGALISE GRÂCE À CE MAGNIFIQUE ENCHAÎNEMENT DE PERRIN !!!? Le joueur formé à l'OL transperce les filets stéphanois et permet à l'AJA de revenir dans la partie à quelques minutes de la fin ! https://t.co/OE6v3BrhAY

"On ira dans le Chaudron avec les dents très très longues"

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 26, 2022En allant fusiller le solide Paul Bernardoni de son pied gauche - lui le droitier - sur une ouverture de Birama Touré, le milieu de poche de l'AJA a permis à l'Abbé-Deschamps de se reprendre un shoot de dopamine , six jours après la qualification contre Sochaux . Surtout, il a offert au club bourguignon l'opportunité de se présenter, à Geoffroy-Guichard dans trois jours, avec toutes ses chances. Ce match n'avait… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com