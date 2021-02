Barcelone-PSG : Ousmane Dembélé, nature et découvertes

De retour dans la lumière au Barça après une saison quasiment blanche, Ousmane Dembélé ne cesse de rappeler qu'il n'est pas un joueur comme les autres. Dans son jeu comme dans son attitude, l'international de 23 ans laisse parfois transparaître un côté naturel qui rappelle le foot joué dans la rue, loin des paillettes de la Ligue des champions.

"On pourrait croire qu'il sort tout droit du ghetto et qu'il n'a aucune éducation sportive, mais pas du tout."

Romaric Bultel, son coach à Évreux

Dans sa rue

Le huis clos n'a pas que des inconvénients. La preuve, chaque match du FC Barcelone avec Ousmane Dembélé sur la pelouse s'est transformé en chasse à une nouvelle pépite verbale de l'international français. Quand ce ne sont pas quelques mots doux envoyés en direction du corps arbitral, c'est unbalancé à Carlos Neva à la 86minute d'une rencontre mal embarquée pour le Barça contre Grenade, en Coupe du Roi., s'amuse son pote et ancien coéquipier James Léa-Siliki.Et c'est peut-être là sa plus grande qualité : Ousmane Dembélé ne bouge pas (ou presque) d'un iota. À en croire ceux qui l'ont connu à Évreux, dans le quartier de la Madeleine ou sur d'autres terrains normands, il est resté ce même gamin attachant avec dix piges de plus au compteur. Sans que le poids des années ou des moqueries n'aient eu une incidence sur ce drôle de bonhomme, bercé par un sport qu'il considère peut-être toujours plus comme un jeu qu'un métier.Ce jeu, Dembélé l'a apprivoisé dans la rue, sur les terrains vagues ou les city stades d'Évreux, où les règles et les limites d'âge n'existent généralement pas. Et surtout où l'instinct prime sur tout le reste., explique Philippe Montanier, qui l'avait lancé à Rennes.