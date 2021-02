So Foot • 16/02/2021 à 06:00

Barça-PSG : c'est maintenant que tout recommence

Dans l'antre du Camp Nou ce mardi soir à 21h, le Paris Saint-Germain retrouve le FC Barcelone pour un huitième de finale aller de C1. Une affiche qui fait également office de premier véritable test pour Mauricio Pochettino, condamné à réussir là où le bateau parisien a sombré dans les abîmes il y a quatre ans.

FC BarcelonePSG le 16/02/2021 à 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

Soigner le mal par le mal

Revenir sur les lieux d'une déroute sportive ne procure jamais beaucoup de plaisir, et Nasser al-Khelaïfi a pu en faire l'amère expérience. À peine un pied posé sur le sol de Barcelone ce lundi, l'homme fort du Paris Saint-Germain n'a pas échappé aux noms d'oiseaux de fans barcelonais excédés qui l'ont alpagué à base de :ou même. Un climat hostile venu rappeler qu'un Barça-PSG n'a plus rien d'une affiche anodine, et qu'elle ne le redeviendra pas avant un bon paquet d'années.Le 8 mars 2017 est loin, mais pas encore suffisamment pour que tout le monde ait oublié. Dans les deux camps, les hommes ont changé, mais les rares survivants n'ont pas oublié la soirée de liesse ou de détresse qu'ils ont vécue ensemble. C'est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com