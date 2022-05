Barça-OL : former pour mieux régner

À quelques heures d'une finale entre deux clubs phares du football féminin, l'élève affronte le maître, et le Barça donne rendez-vous à l'OL pour se venger d'un cuisant échec lors de sa première finale européenne. Aujourd'hui favorites, les coéquipières d'Alexia Putellas n'ont jamais caché leur admiration envers la réussite lyonnaise, dont le modèle porte ses fruits jusqu'en Catalogne.

FC Barcelone Olympique lyonnais 21/05/2022 à 19h Ligue des champions - Finale

Une rivalité qui tire vers le haut

Il y a trois ans, alors que le FC Barcelone se rêvait en nouvelle puissance du football féminin européen, il se heurtait brutalement à plus fort et plus expérimenté que lui : l'Olympique lyonnais. À Budapest, les joueuses rhodaniennes qui ne comptaient " que " cinq titres européens à l'époque, dont trois consécutifs, collent un très expéditif 4-1 scellé dès la 30minute, le but d'Asisat Oshoala à la 89ne venant que sauver l'honneur d'un Barça mis à terre par son modèle. En 2022, bis repetita, les deux équipes se donnent rendez-vous à Turin, dans un contexte bien différent. Si les Lyonnaises ont aussi empoché l'édition 2020, en plus du quatorzième titre en championnat consécutif, elles parlent aujourd'hui de, après avoir vu leurs victimes d'un soir remporter tout sur leur passage lors de la saison passée., avait gentiment rappelé Ada Hegerberg dans les colonnes de