Barça : longue vie à Messi !

Arrivé à la fin de son contrat avec le FC Barcelone en juin dernier, Leo Messi a passé deux semaines sans donner d'information sur son avenir en club pour se centrer sur la Copa América avec l'Argentine. Désormais sur le toit de l'Amérique du Sud, La Pulga va prolonger son bail avec son club formateur et mettre fin à l'un des grands feuilletons de l'été, au grand bonheur de tous les socios blaugrana.

Un salaire réduit de moitié

Cet été, Lionel Messi a brillé sur la scène internationale. Porté en triomphe par ses coéquipiers argentins, le capitaine de l'a soulevé pour la première fois de sa carrière la Copa América avec son pays. Meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur joueur de la compétition, Messi n'a laissé que des miettes à ses concurrents pour finir par s'agenouiller sur la pelouse du Maracanã de Rio, où il avait perdu la finale du Mondial 2014, pour se mettre à pleurer de bonheur. À 8520 kilomètres de là, le FC Barcelone a transpiré à grosses gouttes pendant toute la durée de la compétition. La raison ? Rendre possible la prolongation de contrat de Messi et dégraisser au maximum son effectif. Depuis le 1juillet 2021, le sextuple Ballon d'or s'est retrouvé officiellement sans club et malgré les tweets charmeurs du Barça, les rumeurs sur son avenir proche se sont mises à sérieusement enfler. Heureusement, les mauvaises blagues ont pris fin : oui, l'Argentin va bientôt retrouver la Catalogne pour continuer d'émerveiller le Camp Nou.Dans la journée de mercredi, le quotidien catalana annoncé les détails d'un accord de principe entre Messi et le Barça : un mariage prévu jusqu'en 2026 (deux ans comme joueur et trois en tant que joueur en MLS et ambassadeur aux États-Unis) où Messi verrait son salaire réduit de moitié (de 70 à 35 millions d'euros annuels) et une clause libératoire fixée à... 600 millions d'euros. Un pactole que personne n'osera débourser et qui témoigne de l'amour sans limite que Barcelone porte à son guide. Dès lors, les avocats de Messi Lire la suite de l'article sur SoFoot.com