Barça : le nouveau cycle est encore loin

Balayé une nouvelle fois par le Bayern à la maison (0-3), le Barça n'a pas encore tourné la page Lionel Messi. Alors que les vieux briscards boîtent, les minots commencent à pointer le bout de leur nez, mais la transition s'annonce longue.

Complètement carbonisé, Jordi Alba a demandé à sortir face au Bayern. C'est si rare de voir le latéral espagnol dans cet état. L'image est saisissante... ? pic.twitter.com/8xtEvLxYAJ -- RMC Sport (@RMCsport) September 14, 2021

On joue la 73minute au Camp Nou et l'image est saisissante. Jordi Alba, l'un des symboles du club catalan, vient de céder sa place à Alejandro Baldé Martínez, un gamin de 18 piges issu de la Masia. Complètement cramé, le latéral s'effondre sur le banc, à bout de souffle. Pendant de longues minutes, le joueur de 32 ans semble ne pas réussir à reprendre ses esprits. Non seulement sonné par la leçon de football donnée par le Bayern, l'international espagnol est le symbole d'une génération dorée en plein déclin. Alors que ses jambes ne semblent plus suivre, la mobylette a fait preuve d'une terrible maladresse sur ces centres, incapable de servir Luuk ou Frenkie de Jong dans la surface. Qu'elle semble loin cette époque où chaque ballon apportait son danger, souvent conclu par son pote de toujours, Lionel Messi.Mais voilà, lan'est plus là et c'est tout un collectif qui souffre, à commencer par le capitaine du navire. S'il a confiéaprès le départ de la légende argentine, Sergio Busquets n'a visiblement pas encore retrouvé ses esprits. Alors que le milieu catalan s'est fait avaler tout cru par le trio Kimmich-Goretzka-Müller, le numéro 5 barcelonais a surtout brillé par sa lenteur au moment d'organiser le jeu, laissant les clés du camion à Frenkie de Jong et Pedri.Mais les maux de Barcelone sont bien plus profonds. Incapables de cadrer une frappe en 90 minutes (contre sept pour le Bayern), les Catalans n'ont pas pu compter sur Memphis Depay ce mardi. Sauveur desen Lire la suite de l'article sur SoFoot.com