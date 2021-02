Barça, le Camp Mou

Vaincu en finale de la Supercoupe d'Espagne, quasi éliminé en coupe du Roi et largué en championnat, le FC Barcelone n'avait à peu de choses près plus que la Ligue des Champions pour espérer sauver une saison déjà foirée dans les grandes largeurs sur la scène nationale. Loupé : trahi comme souvent par sa défense en papier et lâché par ses tauliers, le club catalan a comme en 2017 bouclé la manche aller avec quatre pions dans la musette. Et n'a strictement rien montré qui laisse augurer d'une quelconque remontée dans trois semaines au Parc des Princes. Au contraire.

Gerard Piquet

Les notes du Barça

C'est rarement bon signe quand votre meilleur joueur sur le terrain est votre gardien de but. Le FC Barcelone en sait quelque chose, désormais. L'homme du match côté catalan, ce mardi lors de ce huitième de finale face au PSG ? Marc-André Ter Stegen, auteur de trois parades devant Kurzawa (35) et Kean (38, 50), et seul Barcelonais à ranger éventuellement dans la catégorie " Tops " ce soir. Côté flops ? Dix noms plus ou moins grands, de Dest à Messi en passant par Alba ou Busquets, mais tous particulièrement petits face à un Paris Saint-Germain pourtant amputé, rappelons-le, de Neymar et Di Maria. Et réduits, pendant 90 minutes, au rang habituel de Gijon ou Valladolid : des faire-valoir.Par où commencer ? Par la base, et cette charnière Piqué-Lenglet qui a sévèrement couiné devant le trio Kean-Icardi-Mbappé, et spectatrice ébahie du talent de l'international français sur l'égalisation parisienne comme le reste de la soirée. Titulariser le premier quasiment trois mois après sa dernière apparition (le 21 novembre) et avec seulement deux entraînements collectifs dans les pattes ressemblait au choix de l'embarras, pour Ronald Koeman, privé de Ronald Araújo et conscient des limites actuelles de Samuel Umtiti comme des limites tout court d'Óscar Mingueza. De l'embarras, voire de la gêne, c'est ce qu'a inspiré la prestation du mari de Shakira, rôti au bout d'un quart d'heure, trop court puis spectateur sur l'égalisation de Mbappé (1-1, 32), transpercé sur ce tir de Kurzawa sorti par Ter Stegen, enrhumé par le gamin de Bondy sur la seconde grosse occase de Kean et " passeur décisif " sur le deuxième but de KM7 (1-2, 65).