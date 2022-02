Barça : la revanche des mal-aimés

Xavi a su récupérer la meilleure version de certains de ses joueurs sur la pelouse de Naples jeudi, alors que beaucoup étaient au coeur des critiques ces dernières semaines. Frenkie de Jong, Gerard Piqué et Jordi Alba ont tous marqué pour permettre au Barça de se qualifier en huitième de finale de la Ligue Europa. Un des matchs les plus aboutis des Catalans, tout de même ponctué par une contre-performance de Marc-André ter Stegen.

La consécration des vaches sacrées

Le FC Barcelone s'est présenté sous son meilleur jour jeudi soir, face à Naples au stade Diego Armando Maradona. Une victoire presque sans bavure 4-2, qui lui offre une qualification en huitièmes de finale de Ligue Europa pourtant bien mal embarquée il y a de ça quelques semaines quand les Catalans quittaient la C1 par la petite porte sur une défaite 3-0 contre le Bayern à domicile., avait prévenu Xavi, qui avait eu le malheur de parler dequelques minutes avant pour décrire la partie. Si leset les Napolitains se sont eux opposés à la guerre en Ukraine en affichant une large banderole " STOP WAR " gentiment masquée par la réalisation de l'UEFA, certains Catalans en ont aussi profité pour se réconcilier avec leurs supporters.Les fameuses " vacas sagradas " (vaches sacrées en vf), pointées du doigt depuis de longues semaines par les supporters, ont su faire de ce voyage à Naples une véritable cure de jouvence. Sergio Busquets s'est (enfin) révélé en chef d'orchestre d'un milieu de terrain solide, quand Jordi Alba et Gerard Piqué lui ont volé la vedette en marquant tous les deux : le latéral gauche à l'ouverture du score (1-0), le défenseur central pour le break (3-1). Les deux joueurs n'ont pas eu énormément de boulot défensif, tant le Napoli semblait simplement subir la domination catalane, et se sont donc mués en buteurs. En coulissant parfaitement dans un jeu qui avait le coeur à gauche, Jordi Alba était à l'origine de chaque attaque, avant que Frenkie de Jong et Ferran Torres ne combinent avec lui. Avec cinq duels remportés, deux dégagements et 93% de passes réussies, le vice-capitaine a pu s'afficher fièrement au micro de Movistar en fin de partie et se tarir d'une déclaration solennelle :Plus discret, Sergio Busquets Lire la suite de l'article sur SoFoot.com