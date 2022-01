Barça, l'An 1 de l'après-Messi !

Malgré la défaite éliminatoire face au Real en demi-finales de Supercoupe d'Espagne (3-2 AP), le FC Barcelone de Xavi a brillamment et définitivement tourné la page Lionel Messi. Et si ce Clásico XXL annonçait des lendemains qui chantent ?

17 Blaugrana en reconquête !

Chaque désavantage a ses avantages. Les aphorismes de Cruyff guident parfois encore la destinée du Barça... Si Messi était resté au club, Leo en serait à 10 buts et 5 passes décisives environ, et l'un de ses coups francs meurtriers aurait peut-être fait la différence le 23 novembre dernier face au Benfica (0-0). Le FC Barcelone aurait figuré sur le podium de la Liga en dauphin présumé du Real et il s'apprêterait à rencontrer bientôt l'Ajax en 8de C1. Oui, mais...La présence de Lionel en leader de jeu aurait retardé encore d'un an la difficile transition qui mène justement à l'après-Messi. L'An Zéro qui avait marqué son départ cet été avait logiquement ouvert une zone grise ponctuée par l'échec de Koeman, puis l'intérim de Sergi Barjuan et enfin les débuts insipides de Xavi, l'un des enfants prodiges du club catalan. Et mercredi soir, malgré la défaite, ce Barça mal en point et en points a esquissé les prémices de son renouveau. Car jusqu'à présent, la profession de foi de Xavi à son arrivée en novembre dernier () semblait s'être évanouie au cours de matchs brouillons où Luuk de Jong (encore buteur mercredi soir) et Ter Stegen rapportaient les rares points au club en Liga.Les 120 minutes du Clásico auront été une sorte de match-test, de match-stage, pour une rencontre qui a concerné pas moins de 17 joueurs (11 titulaires et 6 remplaçants). Cette revue d'effectif en accéléré a semblé solder une bonne partie de l'héritage Koeman tant du point de vue des joueurs (Messi, Griezmann, Coutinho, partis ou prêtés, Depay remplaçant, Frenkie de Jong remplacé) que du jeu. Sous l'impulsion de Dembélé et de Gavi, puis de Pedri et Fati entrés en seconde période, ce Barça a mis une intensité cohérente devant, imposant un pressing haut et une grande densité de joueurs dans les 20 derniers mètres adverses (sur le but de Fati, 9dans cette zone, dont 5 à la retombée du centre d'Alba). Si l'équipe de Xavi n'applique pas encore pleinement le principe cruyffien cher au Barça de Guardiola qui suggère qu'un grand Lire la suite de l'article sur SoFoot.com