Barça : et si le pire était déjà derrière lui ?

Le Barça pointe à dix-huit points d'un Real Madrid quasi champion, est éliminé de Coupe et de Ligue Europa, et a enchaîné deux défaites à domicile contre l'Eintracht et Cadix. Pourtant ces déconvenues, plus que des désillusions, peuvent laisser penser que l'enfer auquel étaient promis les Blaugrana, deuxième de Liga, est finalement moins terrible que prévu.

Des fondations fébriles, mais encourageantes

lance Xavi en conférence de presse la veille d'un match contre la Real Sociedad. Le club basque est sixième de Liga, à cinq points d'un Barça deuxième, bien loin du Real Madrid. Les Blaugrana cumulent deux défaites coup sur coup, une bien humiliante dans un Camp Nou rempli par les supporters de l'Eintracht Francfort avec une élimination de Ligue Europa à la clé, une autre contre le relégable Cadix. À en croire les médias catalans, le Barça de Xavi est en crise. Et même en crise profonde selon Mundo Deportivo, qui liste huit carences actuelles de l'équipe : un coup d'arrêt après 15 matchs sans défaite, une saison blanche de tout titre, deux défaites consécutives, l'absence de leader, une défense fébrile, des fissures dans le jeu, le manque d'efficacité offensive, et la fragilité mentale. Pourtant, malgré tous ces maux, les Catalans sont deuxièmes de Liga, et ne devraient pas quitter le top 4, significatif de qualification en Ligue des champions. Même si le pessimisme semble gagner certains supporters, Xavi, lui, n'oublie pas d'où il a débarqué au club. Six mois après son arrivée, le FC Barcelone est passé de la neuvième à la deuxième place, et est très loin de l'état dans lequel Ronald Koeman l'avait laissé, bien qu'à 8 points du Real, qui en compte désormais 18 d'avance. « Il faut être réaliste et patient », plaide celui qui a permis cette belle remontée au classement. Si l'équipe actuelle manque désespérément de réalisme devant le but et que la défense se fait avoir comme des U18 contre la plupart de ses adversaires, les Blaugrana ont retrouvé un jeu semblable à celui que l'on attend du club.