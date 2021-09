Barça : Ansu Fati, le numéro 10 de sa team

Le Barça vient d'attribuer son emblématique numéro 10, laissé disponible après le départ de Messi. Et ce n'est pas Philippe Coutinho, un temps pressenti, qui en héritera. Mais Ansu Fati, symbole d'un Barça en crise mais qui se veut à nouveau conquérant.

Adoubé par Messi

La Masia

Les images d'abord. Le numéro 10 Ronaldinho offre la passe décisive du premier but de Messi (18 ans, numéro 30) pour le Barça le 1emai 2005, contre Albacete. Et puis le 2 février 2020, c'est Lionel, passé numéro 10 depuis 2008-2009 après le départ de Ronnie, qui offre deux passes décisives à Ansu Fati (17 ans, numéro 31) contre Levante au Nou Camp. La tradition et la transmission : les grands joueurs et les grands numéros écrivent l'histoire des grands clubs. Une même filiation, parfois au sens premier du terme, relie donc Ronaldinho à Ansu Fati.Il y a les mots ensuite. Après la longue accolade de Lionel étreignant Ansu sur le terrain en août 2019, le taulier du Barça avait deux mois plus tard littéralement adoubé le rookie : "". Réputé pour avoir le compliment rare, Messi avait pris Ansu sous son aile en en faisant presque son successeur désigné. En coulisses, le père du jeune prodige s'était rapproché du clan Messi et c'est Rodrigo, frère de Lionel, qui était intervenu comme son conseiller à l'été 2019 dans une négociation cruciale. Rodrigo avait obtenu du Barça, au départ réticent, les mêmes conditions salariales que celles accordées au très jeune Ilaix Moriba approché par Manchester City. Outre l'admiration sincère de Lionel pour Ansu, l'importance du clan Messi a également contribué à arrimer plus solidement le jeune joueur au club catalan. Au printemps 2020, en pleine crise financière du Barça, Josep Maria Bartomeu, en négociation pour le prolongement de Lionel, avait contré certains membres de la direction qui souhaitaient vendre Fati, petit protégé des Messi, afin de renflouer les caisses du club.