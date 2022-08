Bamba Dieng, parce qu'il le vaut bieng

À Marseille, l'orage a laissé la place à l'accalmie. Au début du mois, le navire tanguait de toute part, et le voilà aujourd'hui arrimé en haut du classement, encore invaincu après trois journées de Ligue 1. Un chewing-gum continue tout de même de coller aux basques de l'OM : la saga Bamba Dieng. Mis au placard par Igor Tudor, la situation du Sénégalais résume les fantômes qui poursuivent l'Olympique de Marseille.

Le doux Dieng

Ahmadou Bamba Dieng va vite, très vite. Mais il n'y a pas un an, alors qu'il n'avait pas encore crevé l'écran face à l'AS Monaco , même lui n'aurait pas su anticiper la vitesse de sa trajectoire à l'Olympique de Marseille. Le natif de Pikine est passé, en une saison, de gâchette de la réserve olympienne à espoir international, en glanant sur le chemin un titre de champion d'Afrique avec le Sénégal et le trophée du but de l'année en Ligue 1 décerné des mains de Ronaldinho en personne. Son profil porté vers la profondeur avait apporté une alternative à Jorge Sampaoli, et le public marseillais avait presque instantanément adopté le minot insouciant, autrement plus virevoltant sur le terrain qu'Arkadiusz Milik. Seulement, l'été est arrivé, l'Argentin s'est tiré sans demander son reste et l'Olympique de Marseille, c'est le moins que l'on puisse dire, a entamé sa mue. Et après deux mois de tapage pendant lesquels beaucoup de choses ont changé à l'OM, voilà Bamba Dieng porté disparu. Complètement barré par Igor Tudor, qui ne le fait pas participer aux mises en place tactiques à l'entraînement, le Sénégalais traverse les premières turbulences de sa jeune carrière. Et pas des moindres, puisqu'elles cristallisent l'incompréhension d'une bonne frange des supporters marseillais à l'encontre de Pablo Longoria.Il faut dire que le gamin a tout fait pour s'attirer les faveurs des fans olympiens. En plus d'être convaincant sur le terrain, il n'a eu de cesse l'année passée de manifester son amour pour l'OM et sa ferveur. Il ne s'est même pas dégonflé lorsqu'il a compris, au cours de la préparation estivale, qu'il n'entrait pas dans les plans du Croate nouvellement détenteur du joystick ; son agent, Seydou Bocar Seck, avait d'ailleurs fait part le 1août, dans un entretien à, de l'envie du champion d'Afrique de rester au club pour faire ses preuves. Entretien au cours duquel est déjà pointée l'absence de communication claire de la direction olympienne :