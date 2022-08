Balotelli à l'OM : Mario au premier regard

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 57e épisode, on s'attaque à l'arrivée de Mario Balotelli à l'OM. En 2019, alors que le club phocéen traîne des pieds avec Valère Germain et Kóstas Mítroglou, Super Mario va venir donner un sacré coup de pied dans la fourmilière. Marseille va l'aduler. Nice le haïr. Une belle histoire de banderole et de pierre-feuille-ciseau.

Ce dimanche 10 mars 2019, dès la rosée du matin, il était possible de lire ces mots doux au 187 boulevard Jean Luciano, contre la cloison du centre d'entraînement de l'OGC Nice. Interdit de déplacement au Vélodrome pour le derby de la 28journée de Ligue 1, les ultras niçois réussissent à faire parler d'eux et s'en prennent ni plus ni moins à leur ancien joueur star, parti rejoindre la cité phocéenne quelques mois plus tôt. Ces deux phrases font beaucoup de bruit, le derby du Sud sera bouillant, et c'est d'un coup de tête rageur que Mario Balotelli permettra aux siens de se farcir ses anciens coéquipiers. Le 11 mars, la banderole a disparu. Cette fois-ci c'est bon, plus personne ne crachera sur Super Mario dans les rues de Nice. Plus à l'ouest sur la côte méditerranéenne, il est sur toutes les lèvres. L'art de diviser pour mieux régner.

Une banderole insulte Mario Balotelli avant OM-Nice #LeScanSport https://t.co/RO0lbx74dQ

Faites l'amour, pas la guerre

Faites l'amour, pas la guerre

— Le Figaro Sport (@Sport24Team) March 10, 2019Pour le coup, Mario Balotelli avait pris un sacré coup. Né à Palerme de parents ghanéens, l'Italien a été victime de graves problèmes de santé et a été adopté par une famille d'accueil de la Botte, les Balotelli. Évidemment, lesur la toile niçoise, qui faisait évidemment référence à la Vierge Marie présente sur la célèbre basilique Notre-Dame-de-la-Garde de Marseille, mais a une résonance particulière pour lui. Mais comme il l'a toujours fait dans sa carrière, Balotelli se sert de cette électricité pour véhiculer l'amour. S'il a parfois eu la mauvaise habitude de réagir avec effroi à certaines piques, l'Italien n'est jamais aussi fort que quand il garde la tête froide et qu'il répond aux critiques d'un air je-m'en-foutiste. Pas de haine. Aucune tension. Le monsieur entre sur le rectangle vert, met tout le monde d'accord, publie un…