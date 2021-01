Bakary Koné : "À Lyon, il y a eu beaucoup d'incompréhensions avec les supporters"

Après avoir connu Guingamp ou Lyon, Bakary Koné a traversé la planète en octobre dernier et rejoint le Kerala Blasters dans le championnat indien. Ancien de Strasbourg, le défenseur international burkinabé (81 sélections) revient sur cette nouvelle expérience atypique. Mais aussi sur sa période chez les Gones, faite d'un peu de hauts et de beaucoup de bas.

"Les Indiens aiment le foot. Par exemple, on m'a dit qu'en période hors-Covid, notre stade de 30 ou 40 000 places était tout le temps plein."

Tout va bien. Je ne connaissais ni le pays, ni le championnat. L'Indian Super League est d'un bon niveau, même si beaucoup de joueurs viennent en fin de carrière.Les consignes sont très strictes. Quand je suis arrivé, j'ai dû respecter une quarantaine de deux semaines. Depuis, je dois rester dans la chambre d'hôtel où je vis et j'ai seulement le droit d'en sortir pour manger. Je ne peux pas sortir, ni même me balader dans l'hôtel. Les seules sorties autorisées sont celles pour prendre le bus et aller à l'entraînement, et on a un test Covid à passer tous les deux jours.Disons qu'au vu de la situation sanitaire, on prend ça avec beaucoup de philosophie. Je suis dans une petite prison dorée. J'ai quand même une salle de sport en bas, dans laquelle je peux me rendre. Sinon, je passe ma journée sur l'iPad à regarder Netflix. J'en profite aussi pour communiquer avec la famille et les amis.Non... Le classement n'a pas beaucoup d'importance, car nous n'en sommes qu'à la fin de la phase aller. La phase retour débute tout juste, et beaucoup de nos joueurs sont arrivés à une semaine du début du championnat. Il a fallu un peu de temps pour que les choses se mettent en place, mais ça commence à aller mieux et je suis persuadé que tout va rentrer dans l'ordre.