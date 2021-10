Baiona FC, le Kop du bonheur

Samedi, le Baiona FC, club amateur en D2, va mettre le boxon pour la fête du foot amateur. Au programme : un KaraoKop, concours entre trois différents kops de supporters de clubs du coin, en marge du match de leur équipe B face à Caresse Salies. Chants, tambours et fumigènes... Ces derniers seront départagés par un jury qui comprendra notamment l'ancien seconde ligne de l'Aviron bayonnais Rob Linde.

"Et si on montait un kop ?"

Des banderoles accrochées tout au long du rectangle vert, une main courante noyée sous les fumigènes, des joueurs qui viennent saluer plusieurs dizaines de fans en train de chanter à pleins poumons... La scène se déroule le 29 août dernier au stade Didier Deschamps. Pour son retour sur les terrains après un an et demi de pandémie, le Baiona FC vient de remporter son premier tour de Coupe de France contre Pau Bourbaki. Une vieille habitude pour ce petit club du Pays basque et ses supporters, présents à chaque match pour pousser derrière les siens., détaille Jon, membre du club, jamais le dernier à souligner l'importance des supporters dans la vie du club :Pour certains matchs à domicile, l'affluence peut dépasser les 100 personnes, venues donner de la voix et aider l'équipe et son emblème, le moustique, en toutes circonstances."Et si on montait un kop ?", replace Lolo la grosse caisse, comme il se décrit lui-même. Batteur, fan de rock et de métal, ce dernier ne raterait un match du Baiona FC pour rien au monde.Mais ce fan des Girondins de Bordeaux n'est pas le seul., rejoue Marion, elle aussi membre du kop depuis la première heure.