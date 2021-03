Bafétimbi Gomis : "La panthère est devenue un lion"

Figure emblématique de notre chère et tendre Ligue 1, Bafétimbi Gomis s'éclate désormais en D1 Saoudienne où l'international français porte depuis plus de deux ans et demi les couleurs du club d'Al Hilal. Sa vie en Arabie saoudite, ses choix difficiles ou encore son avenir : le natif de La Seyne-sur-Mer se livre comme rarement.

Galatasaray faisait face à des problèmes économiques. Ayant réalisé une grosse saison avec le record de buts pour un étranger et en étant champion, j'avais atteint mon objectif. C'était la première fois que je m'imposais en dehors de l'hexagone, suite à l'échec de Swansea. Arrivé à cet âge-là, on est friand de challenges.Quand on m'a proposé ce transfert, j'avais 33 ans. À un certain âge, l'aspect économique devient important. J'ai toujours dit qu'une carrière réussie, ça réunissait plusieurs choses : le football, parce que c'est la priorité ; la famille, qu'elle s'adapte bien et que l'on soit bien installé ; puis, enfin, le volet financier. Al Hilal m'a permis de réunir les trois, c'est un très grand club contrairement à ce que peut percevoir l'Europe. On est un peu comme le PSG en France, on est l'équipe à battre. Ça faisait vingt ans qu'ils n'avaient pas remporté la Ligue des champions asiatique, c'était excitant d'aller chercher ce trophée. Aujourd'hui, on juge toujours un bon choix sur le long terme. Trois ans après, on peut dire que ma décision était la bonne et que je ne suis pas venu ici en vacances.C'est un pays où il fait bon vivre, contrairement aux a priori. La qualité de vie est top, je suis épanoui en tant que citoyen saoudien. Pas grand-monde ne connaît l'Arabie saoudite parce que les frontières étaient fermées, ce qui empêchait le tourisme (). Il y a des paysages, une histoire magnifique et un peuple très généreux. Je pense que ce sera un pays qui comptera, dans un futur proche.