Bacri, dernier râle

Il était l'agent le plus cocu de la planète. Manque de pot, en mourant d'un cancer à 69 ans, Jean-Pierre Bacri laisse le football veuf d'un type qui l'aimait autant qu'il s'en tenait à distance. Didier a perdu son maître, le cinéma français aussi.

Bougon blindé

, qu'il disait." Bacri n'avait pas l'égo du footballeur, ou alors celui de Julian Draxler : sortir du banc une fois l'année lui convenait parfaitement, plus aurait été forcer sa nature. Il est devenu un lieu commun de rajouter qu'il aurait probablement levé les sourcils au moment de l'appel du coach, puis ôté sa parka en expirant, lacé ses chaussures en grommelant et avancé sur la pelouse en traînant des pieds. Paraît-il qu'il râlait tout le temps. C'est ce qu'on disait de lui. Non : c'est ce que certains disaient de lui. Alors parfois, lorsqu'on lui cherchait des noises sur sa tronche de Snoopy et sa bonhomie de croque-mort, il répondait : "" Puis, quand il était de bon poil, il avouait penaud : "" Le monde moderne appelle ça une "", et il aurait pu en être l'égérie. Bon.Il faut donc comprendre ceci : Bacri choisissait ses matchs. Bacri ne voulait plus non plus se raser de près tous les matins depuis un premier boulot à la Société Générale de Cannes qui l'insupportait, lui, avec sa barbe de brun. Raison pour laquelle, depuis le duoetsignant son indépendance financière, il avait décidé de refuser tous les scénarios qu'il considérait comme "". Vingt-cinq ans à recaler les peaux de banane. Vingt-cinq ans de liberté. C'est peut-être ça qui impressionnait, chez lui, plus que son regard. Plus que son phrasé de bègue qui tirait du verbe assassin par salves de fusil semi-automatique. Un mec droit dans ses bottes, ça fout toujours les jetons. Puisque l'on parle de football, c'est comme si l'un des meilleurs joueurs de sa génération ne rechaussait les crampons que pour jouer des finales de Ligue des Champions. Et qu'à la fin, il était toujours élu joueur du match.Bacri se touchait souvent le visage quand il parlait, le sourcil Lire la suite de l'article sur SoFoot.com