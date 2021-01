Bacary Sagna : " En 2010, la presse était contre nous avant même le Mondial "

La carrière de Bacary Sagna est remplie de souvenirs. Dix ans en Angleterre, dix ans en équipe de France et des aventures en Italie et au Canada. Depuis Montréal, où il vit depuis trois ans, le latéral droit de 34 ans raconte sa vie sans concessions. Entretien avec les plus belles nattes colorées de l'équipe de France.

"Il m'arrivait de manger des burgers durant ma carrière, mais ils étaient gras, avec de la viande congelée."

"Ginola, le pays entier s'est retourné contre lui. À sa place, je n'aurais jamais pardonné à la France. J'aurais eu la haine."

J'avais envie de faire quelque chose en commun avec des proches. Mes associés Ben et Feteh ont déjà monté un restaurant, on a trouvé un local dans le nord de Paris et il fallait sauter sur l'occasion. J'ai toujours aimé cuisiner, mais je ne connaissais pas le monde du travail.Quand tu joues au foot, tu n'as pas l'occasion d'avoir des. Au bout d'un moment, ça te monte à la tête, donc tu fais quelques écarts. Il m'arrivait de manger des burgers durant ma carrière, mais ils étaient gras, avec de la viande congelée. Quand on a développé le concept, on s'est dit qu'il fallait partir d'une qualité supérieure. Nos burgers sont faits avec des produits français. Le pain est frais, la viande hachée sur place. Les sauces sont faites maison, tous les jours.Je peux te faire des gratins, des tartes, des pizzas... tout ! Niveau dessert, je fais de véritables pancakes, de bonnes crêpes et un super crumble aux pommes. Quand j'étais petit, j'aidais ma mère à préparer du Thiéboudiène, elle élevait ça au rang d'art.Ceux dont je me souviens ne sont pas de bons souvenirs. Il y a deux défaites en particulier : une contre Israël et celle contre la Bulgarie. Kostadinov, à la dernière minute, c'était un coup de tonnerre...Il aurait