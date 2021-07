Azpilicueta, une année en or ?

Proche d'affronter l'Italie en demi-finales de l'Euro avec l'Espagne, César Azpilicueta est en train de réaliser une année 2021 plus complète que son coéquipier en club N'Golo Kanté, considéré à juste titre comme un potentiel vainqueur du Ballon d'or en fin d'année civile. Après l'élimination française, le capitaine des Blues n'est-il pas le mieux placé pour empocher le trophée ?

L'heure de passer à l'Azpi

C'était un 30 juin 1996, et personne en France ne s'en souvient. Du moins, personne ne souhaite s'en souvenir. Dans cette finale entre l'Allemagne et la Tchéquie, les Français sont encore abattus par le triste sort réservé aux Bleus en demi-finales de l'Euro anglais. L'équipe d'Aimé Jacquet a vu son parcours stoppé net à cause du tir au but manqué de Reynald Pedros et du bourreau Miroslav Kadlec, venu couper la tête du coq d'un coup de grâce dans un match âpre et fermé (0-0, 6-5 tab). Un scénario douloureux qui n'empêche pas les Tchèques de célébrer leur qualification en finale comme il se doit, puis de se préparer à la revanche de la finale de l'Euro 1976. Mais cette fois-ci, l'Allemagne est parvenue à anéantir les fantômes d'Antonín Panenka pour crucifier la Tchéquie en prolongation grâce au but en or d'Oliver Bierhoff (2-1). L'Allemagne remporte l'Euro 1996, et un homme reçoit le trophée du meilleur joueur du tournoi : Matthias Sammer. Un parcours qui pourrait bien s'apparenter à celui de César Azpilicueta avec l'Espagne.Libéro de la, l'emblématique capitaine du Borussia Dortmund avait empoché une distinction individuelle qui allait le propulser sur le devant de la scène en fin d'année civile afin de soulever le Ballon d'or 1996. À l'époque, cette désignation en avait surpris plus d'un : Sammer n'était pas l'homme le plus charismatique qui soit, mais il était un redoutable footballeur et sans doute jusqu'à aujourd'hui le défenseur allemand qui se rapprochait le plus de Franz Beckenbauer en matière de polyvalence sur le terrain. De la même manière, Azpilicueta brille par sa capacité à briller à plusieurs postes, même s'il n'est pas non plus le joueur le plus emblématique de laCertains lui préfèrent le capitaine Sergio Busquets, d'autres s'émerveillent devant la prestance de Pedri ou l'expérience de Jordi Alba... Mais dans les faits, le FC Barcelone n'a pas réalisé une grande saison avec une toute petite Coupe d'Espagne accrochée à son palmarès.