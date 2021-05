Aymeric Laporte : traître, déserteur, ou juste un joueur de foot ?

Le joueur de Manchester City devrait donc évoluer pour la Roja lors du prochain Euro, après une naturalisation express, procédé que l'on pensait réservé aux pays du Golfe. Bien que déjà appelé en équipe de France, et profitant des nouveaux règlements FIFA, l'un des espoirs et possible relève des Bleus va donc changer de maillot. Un choix qui permet, dans le contexte actuel, aussi bien politique que sportif, de repenser le rapport aux sélections nationales.

L'équipe nationale, un simple choix sportif ?

Aymeric Laporte sera donc, sur décision gouvernementale publiée dans le, et après insistance de la fédération espagnole, naturalisé espagnol aujourd'hui. En soi, que l'on se place du point de vue de sa biographie ou du droit européen en la matière, cette décision n'affiche rien de choquant. Débarqué à 15 ans en Espagne, plus précisément à Bilbao où un grand-père basque lui accorde une forme de préférence abertzale, il a déroulé une grande partie de sa vie personnelle et surtout footballistique de l'autre côté des Pyrénées. Sans être totalement comparable, son parcours s'apparente quelque peu à celui de Antoine Griezmann ou de Lucas Hernandez. L'histoire commune et mêlée de nos deux pays a forcément, et depuis longtemps, des prolongements sur les terrains de foot.Toutefois, dans l'Hexagone, cette décision va forcément provoquer des remous et des réactions. Le défenseur desa déjà été capé chez nous dans les sélections jeunes et Espoirs. Toutefois, malgré des convocations, il n'a pas joué une seule seconde en A. Il n'avait jamais caché d'ailleurs sa frustration et sa déception à ce propos, confiant régulièrement que pour lui, il s'agissait d'un, d'une reconnaissance y compris pour sa famille, et qu'il avait écrit au coach dans l'espoir d'être entendu. Lassé sûrement du silence du sélectionneur, et convaincu probablement que ce dernier avait déjà sa liste et son onze type dans la tête, il s'est donc finalement résigné à céder aux sirènes insistantes qui lui chantaient une douce sérénade depuis Madrid, d'autant plus qu'une place de titulaire pourrait l'y attendre.Sur le plan strictement sportif, il est difficile de le blâmer. Un compétiteur de son niveau, qui s'apprête à disputer une finale de Ligue des champions, peut légitiment aspirer à participer