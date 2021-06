Aymeric Laporte, LV1 espagnol

En choisissant de représenter l'Espagne, Aymeric Laporte a fait le choix de porter les couleurs du pays qui l'a vu grandir et devenir un footballeur de renom. Arrivé à Bilbao à 16 ans, le natif d'Agen a construit son histoire de l'autre côté des Pyrénées, où il veut aujourd'hui faire le bonheur de la Roja.

"Les dirigeants de Bilbao me mettaient une pression monstre, ils voulaient à tout prix le récupérer." Philippe Oyhamberry, formateur de Laporte à Bayonne

Arrivée en Euskadi

Ce vendredi, l'Espagne défiera le Portugal pour son premier match de préparation à l'Euro. Un tour de piste habituel pour les cadres de la sélection, mais une nouveauté pour Aymeric Laporte, qui s'apprête à honorer sa première cape. La résultante personnelle d'une longue réflexion qui aura vu le défenseur de 27 ans opter pour son pays d'adoption.C'est en 2009 qu'Aymeric Laporte s'engage avec l'Athletic du haut de ses 15 piges après avoir été repéré lors d'un tournoi disputé avec la sélection de Nouvelle-Aquitaine, à Ciboure, et même recommandé par Laurent Strelczak, recruteur pour l'Aviron bayonnais, au club de Bilbao., précise Philippe Oyhamberry, formateur du défenseur à Bayonne.Débarqué du Lot-et-Garonne, Laporte doit donc patienter et faire ses classes chez les Ciel et Blanc pendant une saison :, se souvient l'entraîneur. Bayonne se révèle en effet n'être qu'une courte étape de six mois, précédant la plongée dans le grand bain.Laporte arrive finalement à Lezama, le centre d'entraînement de l'Athletic Club, au cours de l'année 2010., se remémore Oyhamberry. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com