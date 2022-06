Aymeric Colletta, réalisateur de Fadas : "Montrer comment l'amour de l'OM s'enracine dans le quotidien"

Tombé amoureux de l'OM dans les années 1990 avant de s'en éloigner petit à petit, le réalisateur Aymeric Colletta dévoile ce jeudi une mini-série documentaire de portraits de supporters olympiens. Un projet ficelé avant le Covid, et enfin révélé au grand public avec un objectif simple : mettre des visages sur ceux que l'on appelle les Fadas.

C'est parti d'un appel du producteur, Mathieu Rozières, qui m'a dit qu'il y avait matière à faire un truc décalé, novateur sur les supporters marseillais. On est toujours dans le cliché du Marseillais qui craint degun, mais il y a une richesse, une variété de profils dans ce peuple. La série, ce sont huit épisodes, huit rencontres avec des gens inattendus, qu'on n'imaginerait pas supporters inconditionnels d'un club. Ça va de la comptable au chef cuisinier. On trouvait ça intéressant de faire un truc sur cette passion intime, avec un prisme différent, sans mettre d'images de foot. Le but était de montrer comment cet amour de l'OM s'enracine dans le quotidien, quelle que soit ta place dans la société, ton métier, ton milieu social. On ne voulait pas des têtes connues et clichés comme René Malleville, on cherchait des gens singuliers. Ils sont tous complètement cramés du cerveau, donc on a appelé çaJ'ai 37 ans, c'est l'OM de Cantona et Papin qui m'a attrapé. J'ai grandi dans le sud, j'ai tanné mes parents pour aller au Vélodrome en 1992, 1993, 1994. Je faisais des caprices dans la boutique sur la Canebière. J'ai toujours ce survêtement Adidas bleu ciel de l'époque qui était magnifique. Ce jour-là, j'ai dormi avec à l'hôtel et je ne l'ai pas enlevé pendant une semaine. J'étais bien mordu. Après, pour les Marseillais, je suis un peu footix, parce que j'aime tellement le jeu, le spectacle, que quand on descend au classement, quand on joue mal, je suis moins le club. Je n'ai pas cette fidélité et la longueur d'âme des gens que j'ai filmés. Il n'y a qu'en supportant la France que je retrouve cette fidélité inébranlable qu'eux ont pour leur club.