Axel Disasi, le nouveau roc du Rocher

Lorsque Axel Disasi débarque à l'AS Monaco en 2020, c'est pour intégrer la rotation. Profitant des blessures et méformes de ses concurrents, il goûte rapidement au onze de départ. À l'image de sa carrière, l'ancien Rémois, qui devrait à nouveau être titulaire ce mardi soir face au PSV, n'a désormais plus rien d'un choix par défaut.

PSV AS Monaco 09/08/2022 à 20h30 Troisième tour de qualification de la Ligue des champions Diffusion sur

" En l'espace d'un an, il est passé des U17 à la Ligue 2. " Mathieu Lacan

Mature sans être majeur

19 mai 2021, alors que l'armoire à trophées de l'AS Monaco prend la poussière depuis 2017, la joyeuse bande emmenée par Niko Kovač défie le PSG en finale de la Coupe de France. À la clef, la possibilité de valider une impressionnante deuxième partie de saison des Rouge et Blanc. Un espoir vite balayé par Axel Disasi qui, d'un contrôle manqué, offre l'ouverture du score aux Parisiens. Complètement carbonisés et à court d'idées, les joueurs du Rocher ne reviendront pas (défaite 2-0) . Douze mois plus tard, la poussière est toujours là mais l'ancien Rémois a troqué son costume de fossoyeur pour endosser celui de patron de la défense monégasque. Une habitude pour celui qui ne cesse de gravir les échelons et qui tentera d'aller encore plus haut face au PSV ce mardi soir.