Avec Virgil van Dijk immobile, Liverpool ne capte plus

Battu par Manchester United à Old Trafford lundi (2-1), Liverpool n'a toujours pas gagné un seul match en Premier League et accuse déjà un retard de sept points sur Arsenal. Le pire début de saison sous l'ère Klopp. Plus inquiétant encore, la défense des Reds est loin d'être gage de sérénité pour la suite de la saison. Et pour faire mijoter le tout, c'est bien Virgil van Dijk qui inspire le moins confiance. Après une saison 2021-2022 en grande pompe, le colosse des Scousers enchaîne les déconvenues. Jusqu'à finir en patineur artistique sur la toile.

Mauvaise habitude

(James Milner)C'est le regard en berne, peut-être légèrement gêné et l'amertume au bord des lèvres, que Jürgen Klopp est revenu sur le premier but de Manchester United dans le derby de ce début de semaine (2-1) . Poussé à revenir sur le choix défensif étonnant de Virgil van Dijk, préférant rester immobile à deux mètres des buts d'Alisson plutôt que de monter sur le feu follet mancunien, le tacticien allemand a tourné sept fois sa langue dans sa bouche avant de tenter d'expliquer cette séquence en conférence de presse. En même temps, l'entraîneur desn'a jamais été autant interrogé sur les déboires de son colosse.Après un peu plus de deux semaines de compétition, Klopp a sans doute compris qu'il allait devoir s'y habituer. Bougé par Aleksandar Mitrović à Craven Cottage lors de l'entrée en lice de Liverpool dans l'élite anglaise le 6 août dernier (2-2) , Van Dijk avait même permis à Fulham de prendre les devants en seconde période à la suite d'une intervention tardive qui a coûté un penalty aux. Les mains dans les poches, Klopp avait tranquillement botté en touche face aux journalistes à l'issue de la rencontre :Face à Crystal Palace lors de la deuxième journée (1-1) , le défenseur néerlandais n'était pas non plus exempt de tout reproche sur l'ouverture du score des. Loin de Wilfried Zaha au terme de la contre-attaque parfaitement menée par Eberechi Eze, Van Dijk n'a pas… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com