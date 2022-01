Avec un point en deux matchs, l'Algérie est au pied du mur

En s'inclinant face à la Guinée équatoriale ce dimanche soir (0-1), l'Algérie s'est enfoncée dans ses incertitudes. Ces mêmes difficultés, visibles depuis plusieurs rencontres, que cette Coupe d'Afrique des nations ne fait que confirmer.

La fête est finie

Iván Salvador Edú. Un nom dont les Algériens se souviendront pendant un long moment. Cheveux roses et chaussettes baissées jusqu'aux chevilles, l'attaquant de la Guinée équatoriale a effectivement été l'artisan majeur de la victoire duface à l'Algérie . Néanmoins, ce n'est pas lui qui a inscrit le seul but des siens, mais bien Esteban Obono (70), reprenant au deuxième poteau une déviation de Josete Miranda sur corner. Qu'importe, l'attaquant de Fuenlabrada aura littéralement rendu chèvre la bande à Djamel Belmadi. Dangereux aux avant-postes, teigneux en défense, Edú a fait la différence. Et il aura été le seul à la faire.En face, le manque de réalisme et le déchet technique ont été légion. Pour l'Algérie, l'équation semblait pourtant simple : venir à bout des Équatoguinéens et rattraper le match nul concédé devant la Sierra Leone en ouverture. Malheureusement, rien n'y aura fait. Sur une pelouse indigne d'une compétition internationale, les Algériens ont d'abord failli mentalement. Titularisé en pointe, Baghdad Bounedjah a cristallisé toutes ces tensions, ne paraissant, à aucun moment, être dans le tempo adéquat. Maladroit dans le dernier geste, le "Giroud algérien" a également perdu de sa superbe dans le jeu en remise. Des problèmes de confiance notables depuis plusieurs mois, accentués par une Coupe arabe traversée à vide. Un schéma que ne connaît que trop bien son ami Youcef Belaïli .Capable de faire preuve d'un génie absolu, l'ailier oranais se transforme rapidement en poids lourd pour ses coéquipiers lorsque son niveau baisse. En attestent ses diverses tentatives en soliste, souvent freinées à l'entrée de la surface, et ses hors-jeu incessants (cinq en 90 minutes). Riyad Mahrez, esseulé, aura bien tenté de faire la différence comme il le pouvait, sur des transversales ou des contrôles déroutants, assisté à maintes reprises par l'infatigable Youcef Atal, autre satisfaction de cette CAN. Privée de ballons par un milieu de terrain étouffé, à l'image d'Ismaël… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com