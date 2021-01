Avec Thomas Tuchel comme nouvel entraîneur, Chelsea renforce son allemand

En choisissant de nommer Thomas Tuchel sur leur banc à la place de Frank Lampard, licencié, les Blues renforcent leur accent étranger. Avec, notamment, l'objectif jusqu'ici raté de faire briller les grosses recrues allemandes arrivées à Chelsea cet été.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. -- Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Silva content, Havertz et Werner impatients

À l'abri des regards, pour ne pas dire dans le plus grand des secrets, l'affaire semble avoir été rondement menée. Jusqu'au succès de Chelsea au quatrième tour de Fa Cup face au modeste Luton Town, aucun média ne parlait d'un intérêt pour Thomas Tuchel. Et puis, lors du début de semaine qui a suivi, le licenciement de Frank Lampard officialisé par le club anglais a immédiatement installé une rumeur plus que fondée : l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain allait reprendre du service, à la place du malheureux Britannique écarté.Après s'est fait jeter du PSG, le coach de 47 ans a donc négocié un contrat de dix-huit mois (plus une année en option) qui va lui permettre de découvrir le. Lors de sa conférence de presse de présentation, l'éphémère chômeur a également tenu à qualifier ce nouveau challenge d'. Une arrivée qui ne plaît pourtant pas à tout le monde, avant même d'avoir eu le temps de convaincre qui que ce soit.Si Gary Neville s'est montré excité sur Sky Sport de la signature d'un, Harry Redknapp s'est au contraire interrogé sur ce choix via le même média :Alors, pourquoi Chelsea a-t-il opté pour l'Allemand ? Ses origines, justement, font sans doute partie des arguments. Car à Londres, Thiago Silva n'est sûrement pas le seul à apprécier la venue de son ex-coach (qui avait voulu le prolonger dans l'Hexagone,