Avec ses oreillettes, Nagelsmann veut tuer le foot

Après la Coupe du monde tous les deux ans défendue par Arsène Wenger, c'est au tour de Julian Nagelsmann de s'inviter au bal des idées de merde pour le ballon rond du futur. La contribution de l'entraîneur du Bayern Munich ? Équiper les joueurs d'une oreillette. Oui, oui : comme dans le vélo. Nein, danke.

On n'est pas fait pour s'entendre

Red Bull donne des ailes, mais apparemment cela donne aussi de drôles d'idées. Après la dernière sortie de Julian Nagelsmann, désormais sur le banc du Bayern Munich après deux saisons au RB Leipzig, on peut au moins se poser la question. Et pour cause : dans des propos rapportés par, l'entraîneur génial de 34 ans a soumis sa dernière chimère., ce n'est pas la meilleure. Le projet ? Équiper les joueurs - ou au moins un d'entre eux - d'une oreillette afin de pouvoir communiquer plus facilement avec le staff technique comme au football américain, où le quarterback et un joueur défensif possèdent une oreillette dans le casque., développait le coach bavarois.C'est en discutant avec Andy Reid, entraîneur des Kansas City Chiefs (vainqueur du Super Bowl 2020 après 21 ans sans rien gagner) que Julian Nagelsmann a eu cette révélation., regrette Nagelsmann, repensant certainement au calme de la Red Bull Arena. Et le Bavarois de conclure :Parle pour toi, Juju. Tout le monde n'est pas de cet avis et, d'ailleurs, le règlement de la FIFA interdit (pour le moment) cette pratique. Déjà, difficile d'imaginer comment un footballeur pourrait porter un tel dispositif sans être gêné, ne portant pas de casque comme son cousin d'Amérique. Et puis comment déterminer quel joueur serait muni du micro ? Le capitaine ? Et s'il s'agit du gardien, doit-on ensuite le doter d'un mégaphone ? En dehors de ces considérations, le recours à l'oreillette Lire la suite de l'article sur SoFoot.com